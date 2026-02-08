ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında! Gazze duyarlılığı sosyal medyada takdir topladı

Baba YAPIM’ın üstlendiği, dizi Hasan Burak Kayacı’ya ait olan Aynı Yağmur Altında, sadece bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda bir adalet arayışını konu alıyor. Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa karakterinin yolu, Londra’da katıldığı bir Gazze protestosuyla tamamen değişiyor. Dizinin, işgal altındaki topraklarda yaşanan zulme karşı sessiz kalmayan bir duruş sergilemesi ve Gazze duyarlılığı şimdiden sosyal medyada büyük takdir topladı.