ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında! Gazze duyarlılığı sosyal medyada takdir topladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Baba YAPIM’ın üstlendiği, dizi Hasan Burak Kayacı’ya ait olan Aynı Yağmur Altında, sadece bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda bir adalet arayışını konu alıyor. Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa karakterinin yolu, Londra’da katıldığı bir Gazze protestosuyla tamamen değişiyor. Dizinin, işgal altındaki topraklarda yaşanan zulme karşı sessiz kalmayan bir duruş sergilemesi ve Gazze duyarlılığı şimdiden sosyal medyada büyük takdir topladı.

Yayın tarihi netleşen dizi, 9 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Pazartesi akşamlarının yeni gözdesi olması beklenen yapım, hem duygusal derinliği hem de toplumsal mesajlarıyla farklı bir dizi.

Dev kadro bir arada

Başrollerini genç yeteneklerin paylaştığı dizide, usta isimler de performanslarıyla göz dolduracak. İşte dizinin geniş oyuncu kadrosu:

  • Nilsu Berfin Aktaş (Rosa Sofia Martinez)

  • Burak Tozkoparan (Ali Aydan)
  • Hülya Avşar (Fazilet)
  • Fikret Kuşkan (Umur Karanoğlu)
  • Deniz Uğur (Hümeyra Aydan)
  • Levent Ülgen (Faik Aydan)
  • Erkan Can (Mürsel Duran)
  • Taro Emir Tekin (Koray Karanoğlu)
  • Bahar Şahin (Beliz Karanoğlu)

Kadroda ayrıca Birand Tunca, Sarp Bozkurt, Türkü Turan ve Hakan Eratik gibi başarılı isimler yer alıyor.

