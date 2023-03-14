ATV'nin sevilen dizisi için sürpriz karar! Bu kez açık açık tarih verdi...

Keremcem ve Merih Öztürk'ün başrolünde yer aldığı ATV'de ekrana getirilen Başım Belada dizisinin akıbeti belli oldu. Büyük umutlarla ekran macerasına başlayan Başım Belada'nın final tarihi belli oldu.

ATV'de yayın hayatına yeni başlayan Başım Belada dizisi final kararı aldı. Keremcem ve Merih Öztürk'lü Başım Belada için final kararı verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ATV'de ekrana gelen Başım Belada dizisi 5. bölümde final yapıyor. Dün akşam 2. bölümü ekrana gelen "Başım Belada" dizisinin ekran ömrü çok kısa sürdü. Baba Yapım imzalı dizide Keremcem ve Merih Öztürk başrolü paylaşıyordu.

BAŞIM BELADA KONUSU

Eski bir polis memuru olan Azam Kamber yakın arkadaşı Pele'yle birlikte haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurmuştur. Özel hayatı ise çalkantılıdır. Yaşadığı acı verici olaydan sonra, Trabzon'daki annesi onu çocukluk arkadaşı Melike'yle evlendirmek istemektedir. Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yapar ve Azam'ın yeni komşuları olan Biçer ailesinin büyük kızı Leyla'nın fotoğrafını "Sevdiğim kız" notuyla Azam'ın telefonundan Şerife'ye gönderir. Bunun üzerine Kamber ailesi Melike'yi de yanlarına alıp apar topar Trabzon'dan İstanbul'a Azam'ın yanına gelir. Azam büyük bir açmaza düşer, bir yandan sevdiğim kız yalanıyla baş etmek, bir yandan da babasından sakladığı polislikten istifa ettiği gerçeğini saklamaya devam etmelidir. Nitekim babası kalbinden rahatsızdır. Azam istifa ettiğini babasından nasıl saklayacaktır?

Öte yandan fotoğrafı çekilen Leyla ve ailesi "garip" bir ailedir. Leyla'nın ailesi, babası Tayfur dışında her biri özel denebilecek yetenekleri olan bir ailedir. Tayfur'un özel yeteneği yoktur ama risk analizini yapan, ayrıntılara çok dikkat eden, biridir. Anne Narin Biçer ise maharetli bir hipnoz ustasıdır. Leyla'nın kardeşleri Buğra ve Berna, biri bilgisayar hacklemek konusunda, ötekisi yakın dövüş konusunda olmak üzere, oldukça yeteneklidir.

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