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Medya ATV'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili flaş karar! EDHO 200. Bölüm beklenirken...
Medya

ATV'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili flaş karar! EDHO 200. Bölüm beklenirken...

ATV'nin merakla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. Bölümünü bekleyenler büyük bir sürprizle karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 20:40:00 -
ATV'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili flaş karar! EDHO 200. Bölüm beklenirken...

6 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan ve fenomen haline gelen dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimler yer alıyor.

Geçtiğimiz sezona damga vuran EDHO'nun güçlü oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler yaşandı.

Dizinin kemikleşmiş oyuncularından peş peşe ayrılık kararları gelirken, 12 yeni oyuncuyla ise el sıkışıldı.

Daha önce 26 Ekim Salı günü yayınlanması planlanan fenomen yapımla ilgili ATV tarafından önemli bir karar alındı.

ATV, EDHO’yu yayın akışından kaldırdı ve yerine Baba Parası isimli sinema filmini koydu.

Bu gelişme sonrası 200. Bölümün 2 Kasımda ekrana geleceği öğrenildi.

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