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Medya ATV'den Bir Zamanlar Çukurova duyurusu! İbrahim Çelikkol'dan kötü haber gelmişti
Medya

ATV'den Bir Zamanlar Çukurova duyurusu! İbrahim Çelikkol'dan kötü haber gelmişti

Hava değişimi nedeniyle bir süre rahatsızlık yaşayan oyuncu İbrahim Çelikkol, Bir Zamanlar Çukurova setine katıldı. ATV yeni sezonla ilgili bir duyuruda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 11:12:00 - 2021-08-30 11:16:03
ATV'den Bir Zamanlar Çukurova duyurusu! İbrahim Çelikkol'dan kötü haber gelmişti

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonunda İbrahim Çelikkol fırtınası esecek!

İbrahim Çelikkol, izleyicinin 3 sezondur zirveden indirmediği diziye yeni bir heyecan getirecek.

Çelikkol, Çukurova'nın iş ve cemiyet hayatına hızlı bir giriş yapacağı 'Hakan Gümüşoğlu' karakteriyle dahil olacak.

Çukurova'nın bereketli topraklarının altını üstüne getirecek Hakan Gümüşoğlu için hummalı bir çalışmaya girişen dizi ekibi, bu iddialı karakter için Adana'da yeni mekanlar inşa etti. Adından sıkça bahsedilecek olan bu karakterin kostüm ve imaj çalışmaları ise yaklaşık üç ay sürdü.

Hakan Gümüşoğlu ezberleri bozmaya geliyor

İhtiraslı, savaşçı, gözü pek kişiliğiyle öne çıkan Hakan Gümüşoğlu, Çukurova'daki pek çok ismin tam tersi, tüm zenginliğini kendisi elde etmiş bir işadamı. İzmir'de başlayan yaşamı, üniversite yıllarında Berlin'de bir dönem Demir Yaman ile kesişmiş. Ve yıllar sonra Demir'in hayatında kaynağı bilinmeyen düşmanlıkları ve Demir'le üniversite yıllarına uzanan bağı ile hikayenin karanlıkta kalmış düğümlerini çözerek Çukurova'nın altını üstüne getirecek.

Neler yaşanmıştı?

Üçüncü sezonun final bölümünde Demir'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova seferber olmuştu. Küçük Leyla'yı alıkoyan, değirmenleri yakıp tırları kaçıran eşkıyayı Fikret'le birlikte aramaya koyulan Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan hengâmede Demir ortadan kaybolmuştu.

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