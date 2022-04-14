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Medya ATV yayın akışı Canlı | Bugün ATV'de neler var? 14 Nisan 2022
Medya

ATV yayın akışı Canlı | Bugün ATV'de neler var? 14 Nisan 2022

ATV yayın akışı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 14 Nisan 2022 Perşembe günü ATV’de ne var, hangi diziler var, hangi programlar var? soruları da yine seyirciler tarafından merakla araştırılıyor. ATV dizileri, yapımları Kuruluş Osman, Yalnız Kurt, Kardeşlerim, Bir Zamanlar Çukurova, Destan ile Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, Kim Milyoner Olmak İster?, Nihat Hatipoğlu Dosta Doğru bir hayli takip edilmekte. İşte bugün ATV’de ne var, ATV canlı yayın programları 14Nisan ATV yayın akışı!

Yeniakit Publisher
2022-04-14 09:42:00 - 2022-04-14 09:42:45
ATV yayın akışı Canlı | Bugün ATV'de neler var? 14 Nisan 2022

Bugün ATV'de ekrana gelecek dizileri, filmleri, programları haberimize ekledik. ATV Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı? Nihat Hatipoğlu Dosta Doğru saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte saat saat ATV yayın akışı...

14 Nisan 2022 Perşembe ATV yayın akışı:

06: 15 Kuruluş Osman

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 ATV Ana Haber

19: 20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20: 10 Bir Zamanlar Çukurova (132.Bölüm)

00: 25 Tolkien TV'de ilk - Yabancı Sinema

02: 15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

05: 25 Hz. Ömer - Yabancı Dizi

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