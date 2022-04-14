ATV yayın akışı Canlı | Bugün ATV'de neler var? 14 Nisan 2022
ATV yayın akışı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 14 Nisan 2022 Perşembe günü ATV’de ne var, hangi diziler var, hangi programlar var? soruları da yine seyirciler tarafından merakla araştırılıyor. ATV dizileri, yapımları Kuruluş Osman, Yalnız Kurt, Kardeşlerim, Bir Zamanlar Çukurova, Destan ile Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, Kim Milyoner Olmak İster?, Nihat Hatipoğlu Dosta Doğru bir hayli takip edilmekte. İşte bugün ATV’de ne var, ATV canlı yayın programları 14Nisan ATV yayın akışı!
Bugün ATV'de ekrana gelecek dizileri, filmleri, programları haberimize ekledik. ATV Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı? Nihat Hatipoğlu Dosta Doğru saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte saat saat ATV yayın akışı...
14 Nisan 2022 Perşembe ATV yayın akışı:
06: 15 Kuruluş Osman
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
19: 20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20: 10 Bir Zamanlar Çukurova (132.Bölüm)
00: 25 Tolkien TV'de ilk - Yabancı Sinema
02: 15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
05: 25 Hz. Ömer - Yabancı Dizi