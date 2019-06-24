Atv segmentine iki yeni model

Türkiye motosiklet sektörünün en önemli temsilcilerinden Kuralkan, hobi, ulaşım ve hafif çaplı yük taşımacılığı için geliştirdiği yerli üretim Kanuni ATV 150 ve 180 modellerini piyasaya sundu. Kullanım rahatlığıyla son yılların gözdesi olan ATV’ler, kompakt, güçlü ve sağlam yapısıyla her türlü yol ve arazi koşullarının üstesinden başarıyla geliyor. Kuralkan tesislerinde üretilen Kanuni ATV 150 12 bin 140 TL, Kanuni ATV 180 ise 13 bin 50 TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor. İnternet üzerinden online satışa başlayan Kuralkan’ın, e-kuralkan sistemiyle kredi kartı ve havale gibi ödeme seçenekleriyle bu iki modele 60 aya kadar taksitlendirme ile de sahip olunabiliyor.