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Medya ATV dizisi final kararı aldı
Medya

ATV dizisi final kararı aldı

Yeniakit Publisher
2023-05-09 09:46:00 -
ATV dizisi final kararı aldı

ATV'de Pazartesi günleri ekranlara gelen Bir Küçük Gün Işığı dizisi için final kararı çıktı.

Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, sezon sonu yaklaştıkça dizilerin kaderleri de tek tek belli oluyor. Havaların ısınması ve okulların tatile girmesiyle şekillenen sezon bitiş tarihlerine göre bir dizinin daha veda zamanı belli oldu. atv’nin NGM imzalı dizisi “Bir Küçük Gün Işığı”nın final tarihi belli oldu.

Seray Kaya ve Berk Oktay’ı buluşturan dizinin 36. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi. Geçen günlerde yurt dışı satışlarından dolayı dizinin yeni sezonda da devam edeceği söylentisi çıksa da diziyle ilgili alınan final kararı ekibe duyuruldu. Dizinin bu akşam 33. bölümü seyirciyle buluşuyor.

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