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Attığı tokatla zabıtayı bayıltan müdürden şaşkına çeviren savunma!

Zabıta memuruna tokat atarak bayılttığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Tayfun Karali, "Olay kurgulandı" diyerek medyayı suçladı.

29 Ocak 2019 Salı 15:22
Attığı tokatla zabıtayı bayıltan müdürden şaşkına çeviren savunma!

Emniyet şeridinden geçen zabıta memuruna tokat atarak bayılttığı gerekçesiyle 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenen dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Olayda kusurlu olduğumu kabul ediyorum" dedi ve olayın kurgulandığını iddia ederek medyayı suçladı.

Kenan Fidan duruşmaya gelmedi

Kartal'da 21 Aralık 2017 tarihinde trafikte emniyet şeridini kullandığı iddiasıyla zabıta memuru Kenan Fidan'a tokat atarak bayılttığı iddiasıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye eski Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin(52) "kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Tayfun Karali ve avukatları katılırken, müşteki Kenan Fidan duruşmaya gelmedi.

nsani bir refleksle tokat attım"

Duruşmada savunma yapan sanık Tayfun Karali, şikayetçinin belediye personeli ve zabıta memuru olmadığını söyleyerek, "Ben olay tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Zabıta Daire Başkanı olarak görev yapıyordum. Olay günü Beşiktaş'taki evimden yola çıktım. Kartal'da bir toplantıya yetişmek için trafikte seyir halindeydim. Trafik yoğunluğu yoktu, buna rağmen emniyet şeridinde giden bir araç olduğunu ve bu aracın yolda seyir halinde olan araçları sıkıştırdığını gördüm. Ben de ölümcül bir kaza atlattım. Aracın çakarlarından belediyeye ait olduğunu fark ettim. Toplantının yapılacağı yere geldiğimde emniyet şeridinde seyreden aracın benim bulunduğum araçla aynı anda geldiğini gördüm. Araç sürücüsüne neden emniyet şeridinde gittiğini, insanların hayatını tehlikeye attığını sordum. Benim toplantıma yetişmek için emniyet şeridinden gittiğini söyleyince o an insani bir refleksle tepki gösterdim" demesi üzerine mahkeme hakimi, 'refleksle neyi kastediyorsunuz?' diye sordu. Sanık da, 'tokat attım' diyerek cevap verdi.

"Belediye personeli değil, kurgulanıp basına dağıltıldı"

Savunmasının devamında, "Sonra ben toplantıya yetişmek için ayrıldım, şikayetçi de ayrıldı. Ancak olaydan birkaç dakika sonra şikayetçi baygınlık geçirmiş, ambulans çağrılmış gibi olay kurgulandı, basına da bu şekilde yansıtıldı. Olayda kusurlu olduğumu kabul ediyorum. Ancak davanın hukuki zemini bu değil. Ayrıca basında şahsın zabıta olduğu belirtilmiştir ancak bu şahıs belediye personeli değildir. Kendisi memur olmadığı halde memur elbisesi giydirilip organizasyon yapılıyor, görüntüler montajlanıyor. Yaptığımın da doğru olduğunu iddia etmiyorum" diye konuştu.

"Şikayetçiye zabıta kıyafetleri giydirildi"

Sanık avukatı Ahmet Baydarman ise, olayın komplo olduğunu belirterek, "Basına yansıyan görüntülerde şikayetçiye zabıta kıyafetleri giydirildiği görülmektedir. Ancak zabıta memuru olarak görev yapmamaktadır. Buna ilişkin belgelerimizi dosyaya sunacağız. Müvekkilimizin şikayetçiyle karşılaşma anı ile basına yansıyan görüntülerdeki baygınlık geçirme anı arasında 6 buçuk dakika gibi bir zaman farkı bulunmaktadır" dedi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Ne olmuştu?

Kartal'da 21 Aralık 2017 tarihinde dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, trafikte emniyet şeridini kullandığı iddiasıyla Kenan Fidan'a tokat atarak dövmüştü. Şiddetin etkisiyle Fidan bayılmıştı.

Olayın ardından görevinden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma başlatılan Tayfun Karali hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İBB başkanı "Zabıta memuru" demişti

Öte yandan olayın kamuoyuna yansıması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yaptığı açıklamada "Zabıta memuruna şiddet' görüntüleri çok üzücü ve insanlık adına utanç vericidir. Ben de haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarımızla aynı duyguları yaşadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde konumu ve sıfatı ne olursa olsun her çalışanımız saygı değerdir. Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanını görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:22
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. Tokat
  5. Uysal
  6. Asliye Ceza Mahkemesi
  7. Cumhuriyet Başsavcılığı
  8. Tayfun Karali
  9. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  10. Mevlüt Uysal

YORUM YAZ

  • adem.adem.35 dk önce
    bırak tokat atmayı bağıramazsın bile.dua et o,sana bir iki çakmamış.öyle olsaydı ne olurdun düşünebiliyormusun.
  • yılmazyılmaz50 dk önce
    Bunlar böyle biraz mevki gördüklerinde kendilerini bir halt sanıyorlar gereken cezayı alsın digerlerine ibret olsun

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