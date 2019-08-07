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Attığı taşla otomobildeki kadını ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun’da, attığı taşın seyir halindeki otomobilin camını kırarak içindeki kadının başına isabet etmesiyle ağır yaralanmasına sebep olan zanlı polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:46
Attığı taşla otomobildeki kadını ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun’da, attığı taşın seyir halindeki otomobilin camını kırarak içindeki kadının başına isabet etmesiyle ağır yaralanmasına sebep olan zanlı polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobile taşlı saldırı sonucu otomobilin arka camı ile arka sol kapının camları kırıldı. Otomobilde bulunan Emine Aktan (55) kafasına taş isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Araçta bulunan Emine Aktan’ın kızı Deniz Has da koluna taş gelmesi etmesi sonucu yaralandı. Yaralı anne ve kızı özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emine Aktan ameliyata alındı. Saldırganlar ise kaçtı.


Canik ilçe polisinin yaptığı araştırma sonucu taşı atarak Emine Aktan’ın ağır yaralanmasına daha sonra kadının kızının da kolundan yaralanmasına sebep olan Ali P. yakalanarak gözaltına alındı. Ali P.’nin söz konusu taşı araç sürücüsü S.T.’ye attığı ve araçta bulunan kadının kafasına taşın kazara isabet ettiği iddia edildi.


Irmak Polis Merkezindeki sorgusu tamamlanan Ali P., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ali P. mahkeme tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:46
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