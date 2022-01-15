Attığı imzanın sevincini yaşamadı! Futbolcuyu yıkan kaza
Ukraynalı futbolcu Oleg Danchenko, AEK'ten Zorya'ya transfer imzasını attıktan bir kaç saat sonra eşinin ölüm haberini alarak büyük bir trajedi yaşadı.
Ukraynalı futbolcu Oleg Danchenko, AEK'ten Zorya'ya transfer imzasını attıktan bir kaç saat sonra eşinin ölüm haberini alarak büyük bir trajedi yaşadı.
Yunanistan'ın AEK takımından Zorya Luhansk'a kiralanan Oleg Danchenko, transferinin tamamlanmasının ardından şok haberle sarsıldı. Oleg Danchenko'nun eşi Victoria Danchenko'nun Ukrayna'nın Odessa yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği haberi ülkede gündem oldu.
Karşı yönden gelen araçla çarpıştı
Yeni transferinin ardından belki de hayatının en kötü haberini alan Danchenko'nun eşi Victoria'nın karşı yönden gelen araçla çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybettiği belirtildi.
Böyle imza atmıştı
Danchenko, eşinin ölüm haberini almadan sıra bir süre önce yeni takımı Zorya Luhansk'a imzayı böyle atmıştı.