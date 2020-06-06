  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Attan düşerek hayatını kaybetti

Balıkesir’in Erdek ilçesinde attan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 15:23:34 -
Attan düşerek hayatını kaybetti

Balıkesir’in Erdek ilçesinde attan düşen bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay, saat 11.00 sularında Erdek Çuğra mevkii sahilinde meydana geldi. 49 yaşındaki Ali Vural atı ile kumsalda gezdikten sonra sahile çıktığı sırada at ıslak zeminde ayağının kaymasıyla Vural’ı üstünden attı. Kafasını beton zemine çarpan 49 yaşındaki talihsiz adam yere düşerek ağır şekilde yaralandı. Etrafta bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi yaralıya hemen müdahale etti. Erdek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar Emiri Al Sani, ‘Fırsatlar heder oldu’ diyerek konuştu: Başarısız oldunuz
Dünya

Katar Emiri Al Sani, ‘Fırsatlar heder oldu’ diyerek konuştu: Başarısız oldunuz

Katar Başbakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a uygula..
Laikçi eğitimin faturası Yüce kitap Kur’an’ın mealine kesilmemeli! Diyanet üyesinden ateizm ve deizmle ilgili üzen sözler
Gündem

Laikçi eğitimin faturası Yüce kitap Kur’an’ın mealine kesilmemeli! Diyanet üyesinden ateizm ve deizmle ilgili üzen sözler

Diyanet işleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Cağfer Karadaş’tan ateizm ve deizim yaygınlaşmasına yönelik üzücü bir açı..
Avrupa ülkesinde müthiş gelişme! Tesadüfen bulundu, koronavirüsü öldürüyor
Dünya

Avrupa ülkesinde müthiş gelişme! Tesadüfen bulundu, koronavirüsü öldürüyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs hastaları tarafından tesadüfen kullanılan mide ekşimesi ilacının virüsü yok ettiği sa..
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı