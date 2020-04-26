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Aktüel

ATSO üyelerine maske dağıttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ücretsiz maske dağıtarak mücadeleye destek vermeye çalışıyor.

2020-04-26 12:56:02 -
ATSO üyelerine maske dağıttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ücretsiz maske dağıtarak mücadeleye destek vermeye çalışıyor.


Ardahan TSO Yönetimi Kurulu Başkanı Çetin Demirci yaptığı açıklamada; ‘’Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu olarak, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara bir nebze olsun destek olmak amacı ile Ardahan belediyesinin de desteğiyle elde ettiğimiz maskelerin Ardahan il merkezinde odamız üyesi işyerlerine dağıtımını gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde ilçelerdeki üyelerimize de maske desteğinde bulunacağız. İnşallah el birliği ile bu zor günleri atlatacağız.’ diye konuştu.

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