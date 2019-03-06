0553 313 94 23

ATSO Başkanı Davut Çetin: Alman pazarı yükselişte

Berlin’de 10 Mart’a kadar sürecek olan fuarda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası da (ATSO) bir stant ile yer aldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:39
ATSO Başkanı Davut Çetin: Alman pazarı yükselişte

Berlin’de 10 Mart’a kadar sürecek olan fuarda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası da (ATSO) bir stant ile yer aldı. Başkan Davut Çetin, Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, Yönetim Kurulu Üyeleri Cahit Şahin ve Mustafa Ayanoğlu’ndan oluşan heyet ile Almanya’ya çıkarma yapan ATSO heyeti, Antalya tanıtımı için yoğun çalışmalar yürütüyor.Bu yıl da yoğun bir katılıma sahne olan ITB Berlin’de 181 ülkeden 10 bin katılımcı yer alıyor.



Alman pazarında çok daha büyük potansiyelimiz var

 

Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya turizmi için Avrupa pazarının son derece önemli olduğunu söyledi. Avrupa pazarındaki en fazla turisti Almanya’dan aldıklarını söyleyen Çetin, " Antalya turizmi 2018’de rekorlar kırdı, 13 milyonun üzerinde turist sayısına ulaştı. Bu artışta 4,6 milyon rakamıyla Rusya pazarının baskın olduğunu görüyoruz. Almanya pazarında ise geçen yıla göre yüzde 38 artış kaydedip 2,3 milyon turist sayısına ulaşmamıza rağmen halen 2015’deki 3 milyon rakamının gerisinde olduğumuzu görüyoruz. Alman pazarında çok daha büyük bir potansiyelimiz var. " dedi.



Alternatif turizm tanıtımı öne çıkıyor

 

Bu yıl sadece deniz-kum-güneş turizmine değil, alternatif turizm imkanlarına da vurgu yaptıklarını hatırlatan Davut Çetin, özellikle doğa sporları, golf turizmi, bisiklet ve tırmanış, kırsal turizm gibi alternatif turizm olanaklarının cazibesinden de yararlanmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Çetin, " ATSO olarak bu yıl, Antalya’da aynı gün içerisinde 4 mevsimin yaşandığını gösteren ‘Beyazdan Maviye Kay-Sür-Yüz’ adını verdiğimiz bir etkinlik düzenledik. Bu yarışmayı önümüzdeki yıllarda uluslararası arenaya taşımayı hedefliyoruz. Buradaki amacımız kentimizde alternatif turizm olanaklarının da olduğunu göstermek. Turizmin öne çıkan ürünlerinde yapacağımız bu çeşitlendirme inanıyorum ki hem daha fazla turisti kentimize çekecek, hem de sektörden aldığımız katma değeri artıracaktır. Bugün ITB Berlin fuarında şahit olduğumuz yüksek enerji Alman pazarındaki yükselişi gösteriyor. Özel sektör ve kamu dayanışması önümüzdeki süreçte Alman turizminde hem sayı hem de katma değer olarak yeni rekorlara yürüyeceğimize dair güçlü sinyaller barındırıyor.” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:39
  1. Antalya
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
    1. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    2. Ümraniye’de korkunç olay.. Annesini..
    3. Mersin Uluslararası Müzik Festivali,..
    4. TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 2 - H.K.İ...
    5. İnönü’de son meclis toplantısı yapıldı
    6. Boşanmak üzere olduğu eşini ve..
    7. Maltepe sahilinde motosikleti ile..
    8. Başkan Can’ın Regaip Kandili mesajı
    9. İşte Avrupa medeniyeti! Polis, hamile..
    10. Kan donduran olay! Annesinin cesedinin..
    11. Kamu işçileri ne kadar enflasyon farkı..
    12. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    13. Sakaryaspor-Gümüşhanespor: 3-0
    14. "Irak topraklarından komşularımıza..
    15. Kazım Kurt işçilerle buluşmaya devam..
    16. 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası..
    17. ABD'den Erdoğan açıklaması!
    18. "Her bir nefes sigarada 4 bin çeşit..
    19. Balıkesir Üniversitesin’de ’Kadın İş..
    20. Artistik Jimnastik İl Birinciliği..
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'