ATSO Başkanı Çetin: “Çocuklarımıza güçlü ekonomi bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Şanlı tarihimizi yazan kahramanlarımızın canlarını ortaya koyarak verdikleri destansı mücadeleden feyz alarak bizler de çocuklarımıza güçlü ekonomiye sahip bir ülke bırakabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

23 Nisan’ın, Türk Milletinin onur ve gurur günlerinden birisi olduğunu vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bu yıl Korona sorunları nedeniyle evlerimizde olacağız ancak bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıl coşkusunu gölgeleyemeyecektir. TBMM, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ülkemiz Kurtuluş Savaşı verirken birlik ve beraberliğimizin, ortak aklın ve milli egemenliğin bir simgesi olarak kurulmuştur. Kurtuluş Savaşının en zor günlerinde bu yüce Meclis çalışmış, milli birliğin önemini ortaya koymuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100. yılında da milletimizi birleştiren, ümit ve güven veren, demokrasimizin güvencesi bir kurum olmalıdır. Gönül ister ki; bütün siyasi partiler, liderler bu vesileyle bir araya gelsinler, demokrasimiz adına ortak mesajlar versinler. Ümit ediyorum ki, böyle bir tabloyu da görebiliriz” dedi.

“Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının tarihimizde bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Başkan Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti, birçok ülkeden daha uzun bir demokrasi tarihine sahiptir. 23 Nisan 1923’de milli egemenliğin ülkemiz için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğu ortaya konmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin aynı zamanda ilk milli bayramı olan bu gün, çağdaş uygarlık yolculuğumuzun da en önemli kilometre taşlarından birisidir. Bu önemli gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından müthiş bir vizyonla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiştir. Dünya’da çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek ulusal bayramdır. Bilimin, sanatın, sporun her alanında bilgiyle donanmış, iyi yetişmiş çocuklarımız geleceğimizin teminatı ve en büyük güvencemizdir”

Teknoloji ile iç içe bir neslin yetiştiğini vurgulayan Çetin, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bünyemizde kurduğumuz ATSO Akademi, İnovasyon Merkezimiz İNOVATSO ve ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfımız’da çocuklarımız ve gençlerimize ufuk açıcı eğitimler ve çalışmalar sunmaktan, onların geleceğe hazırlanmasına katkı koymaktan mutluluk duyuyoruz. Şanlı tarihimizi yazan kahramanlarımızın canlarını ortaya koyarak verdikleri destansı mücadeleden feyz alarak bizler de çocuklarımıza güçlü ekonomiye sahip bir ülke bırakabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.