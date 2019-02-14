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ATSO Akademi ve İş Kulübü İşbirliğinde “Girişimcilik Zirvesi” düzenleniyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Girişimcilik Zirvesi” düzenleneceğini bildirdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:49
ATSO Akademi ve İş Kulübü İşbirliğinde “Girişimcilik Zirvesi” düzenleniyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Girişimcilik Zirvesi” düzenleneceğini bildirdi.


Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ATSO Akademi tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İş Kulübü işbirliğinde 20 Şubat Çarşamba günü 09.30-17.00 saatleri arasında ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda “Girişimcilik Zirvesi” düzenleneceğini bildirdi.


Etkinliğe katılımın ücretsiz olduğunu belirten Çetin, “Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine destek olmak, farklı bakış açıları oluşturmak adına söz konusu zirveye tüm girişimci adaylarımızı, öğrencilerimizi, üyelerimizi ve çalışanlarını bekliyoruz” dedi.


Girişimcilik Zirvesi’nde, İşkur İl Müdürü Veli Tekkanat, Lokman Ecza A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, Global Topluluğu Kurucu Üyesi Özel Oytun Türkoğlu, Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Burcu Demirel ve Öğretim Üyesi Dr. Mete Kaan Namal, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Antalya Şube Yöneticisi Yağmur Aktaş, Antalya KOSGEB İl Müdürü Muhammet Şükrü Mısırlı ve Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu’ndan Zana Borak’ın konuşmacı olarak katılacağını belirten Davut Çetin, “Yeni iş kuracak adayların, iş hayatına atılan gençlerimizin, iş bulmalarını kolaylaştırmayı, bilgilerini artırmayı ve özgüvenlerini yükseltmeyi, aynı zamanda onlara motivasyon desteği sağlamayı hedefliyoruz. Oda üyelerimizin ve çalışanlarının yanı sıra, yeni iş kuracak girişimci adaylarını ve üniversite öğrencilerimizi Girişimcilik Zirvesi’ne bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:49
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