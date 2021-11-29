ATOM mühimmatı nedir? ATOM mühimmatı özellikleri neler?

ASELSAN mühendisleri çok kritik bir mühimmatı daha yerli sisteme entegre etti. Savunma sanayiinde Türkiye'ye yeni bir üstünlük kazandıracak o atış gerçekleştirildi. Ateşlenmeden önce ne zaman patlayacağı ayarlanabilen ve böylece namludan çıktıktan sonra istenen zamana göre kendini patlatan ATOM, içindeki 500 şarapneli hedefe dogru saçan 'akıllı' bir mühimmat. Akıllı Mühimmat ve Aktif Koruma Sistemleri Program Müdürü Güven Solak ATOM'un kabiliyetini şöyle anlatıyor:

“Siper, sütre benzeri bir engelin arkasındaki hedefi geçtikten sonra tam istediğimiz noktada patlayıcı dolgunun infilakı sonrasında gövdesi 500'den fazla küçük çelik parçacığa ayrılabiliyor ve bunlar şiddetli bir şekilde etrafa saçılım gerçekleştirirken şarapnel etkisiyle hedefe karşı etkinlik gösterebiliyoruz.” Ateşlenmeden önce ne zaman patlayacağı ayarlanabilen ve böylece namludan çıktıktan sonra istenen zamana öore kendini patlatan ATOM, içindeki 500 şarapneli hedefe dogru saçıyor.