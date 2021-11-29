  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji ATOM mühimmatı nedir? ATOM mühimmatı özellikleri neler?
Teknoloji

ATOM mühimmatı nedir? ATOM mühimmatı özellikleri neler?

ATOM mühimmatı nedir? Modernize Çekili Top ve KORKUT sistemleri, ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat ile kullanıldığında savaş uçağı, helikopter gibi geleneksel hava hedeflerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları gibi modern hava tehditlerine karşı da etkili oluyor. Peki ATOM mühimmatı özellikleri neler?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 13:39:00 -
ATOM mühimmatı nedir? ATOM mühimmatı özellikleri neler?

ASELSAN mühendisleri çok kritik bir mühimmatı daha yerli sisteme entegre etti. Savunma sanayiinde Türkiye'ye yeni bir üstünlük kazandıracak o atış gerçekleştirildi. Ateşlenmeden önce ne zaman patlayacağı ayarlanabilen ve böylece namludan çıktıktan sonra istenen zamana göre kendini patlatan ATOM, içindeki 500 şarapneli hedefe dogru saçan 'akıllı' bir mühimmat. Akıllı Mühimmat ve Aktif Koruma Sistemleri Program Müdürü Güven Solak ATOM'un kabiliyetini şöyle anlatıyor:

“Siper, sütre benzeri bir engelin arkasındaki hedefi geçtikten sonra tam istediğimiz noktada patlayıcı dolgunun infilakı sonrasında gövdesi 500'den fazla küçük çelik parçacığa ayrılabiliyor ve bunlar şiddetli bir şekilde etrafa saçılım gerçekleştirirken şarapnel etkisiyle hedefe karşı etkinlik gösterebiliyoruz.” Ateşlenmeden önce ne zaman patlayacağı ayarlanabilen ve böylece namludan çıktıktan sonra istenen zamana öore kendini patlatan ATOM, içindeki 500 şarapneli hedefe dogru saçıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mustafa Cengiz'i cenaze töreni bugün mü? Mustafa Cengiz cenazesi nerede?
Gündem

Mustafa Cengiz'i cenaze töreni bugün mü? Mustafa Cengiz cenazesi nerede?

Mustafa Cengiz cenaze namazı saat kaçta? Galatasaray’ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pek çok kişi M..
MHP'li isim, Oktar'ın 'kediciğine' şoku yaşattı
Gündem

MHP'li isim, Oktar'ın 'kediciğine' şoku yaşattı

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu'ndan alkışlanacak bir hareket geldi. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile iltisaklı Serap Akıncıo..
İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Anlaşma sağlandı!
Dünya

İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Anlaşma sağlandı!

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi arasındaki görüşmenin son derece d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay