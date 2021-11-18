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Kadın - Aile Atom kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Kolay atom kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Atom kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Kolay atom kurabiye tarifi

Yedikçe yediren atom kurabiye tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 20:39:00 - 2021-11-18 20:54:39
Atom kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Kolay atom kurabiye tarifi

Atom Kurabiye tarifi için malzemeler

İç harcı:

10 adet kuru incir

6 adet kuru kayısı

1 avuç kuru üzüm

10 adet ceviz(iri şekilde ezelim

3 orta boy elma

1 su bardağından bir parmak eksik şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Hamuru için:

250 gr margarin veya tereyağı

1 yumurta sarısı (akı dışına kullanılacak)

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (Yaklaşık 4,5 su bardağı)

Üzerine bulamak için kırılmış fındık (bir kase yeterli)

1 kase pekmez

Yapılışı

İç harcı için elma ve şekeri kavuruyoruz. İncir ve kayısıyı küp küp küçük parçalar halinde doğruyoruz. Ocakta kavrulan elmanın içine incir, üzüm, kayısı ve cevizi ekleyip ocağın altını ve tencerenin kapağını kapatıyoruz.  Hamuru için malzemeleri yoğurma kabına alıp kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğuruyoruz, elimize ceviz büyüklüğünde parça koparıp içini açıyoruz elmalı incirli harçtan alıp içine koyup ağzını kapatıyoruz ve avucumuzda yuvarlıyoruz. Daha sonra üzerini önce yumurta akına sonra fındığa bulayıp yağlı kağıt serilmiş fırına seriyoruz. 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişiriyoruz sonra bir yemek kaşığı pekmezi üzerine gezdiriryoruz. Afiyet olsun

 

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