Atom çayının faydaları nelerdir? Atom çayı içindekiler neler, nasıl demlenir?

Sağlıklı hayat sürmek ve çeşitli hastalıklardan kurtulmak adına insanlar arasında son yıllarda pek çok farklı bitki çayı tüketilmektedir.

Atom çayı nedir?

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde büyük rol oynayan bitki çayları arasında atom çayı gelmektedir. Atom çayı genel olarak zencefil, tarçın, zerdeçal, havlıcan, karanfil, karabiber, kuşburnu ve Hint cevizi gibi bitkilerin karışımı ile elde edilen bitkisel çaydır.

Atom çayının içindekiler

2 tane zencefil

2 adet tarçın

1 yemek kaşığı yenibahar

1 kaşık toz zerdeçal

1 tatlı kaşığı karanfil

1 kök havlıcan

1 kaşık muskat

5,6 yaprak hibiskus

Atom çayı nasıl yapılır?

Öncelikle malzemeleri bir tencere içerisine alıyoruz. Yaklaşık 2-2,5 litre suyu malzemelerin üzerine ekliyoruz. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10-15 dakika da pişiriyoruz. Daha sonra çayımızı demlenmesi için dinlenmeye bırakıyoruz. Atom çayınız hazır. Afiyetle tüketebilirsiniz. Atom çayını günde iki bardak tüketmek uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Atom çayı nasıl tüketilir?

İçerisinde zerdeçal, zencefil ve tarçın gibi besleyici ve şifalı maddeleri bulunduran atom çayı da kışın tüketilmesi önerilen bitki çayları arasında gelir.

Atom çayı faydaları

Vücuda enerji verir.

Boğaz ağrılarına iyi gelir.

Ses tellerinin açılmasını sağlar.

Ağrı kesici özelliğine sahiptir.

Sindirim sistemini düzenler.

Bronşite iyi gelir.

Anne sütünün artmasını sağlar.

Zayıflatma etkilerine sahiptir.

Atom Çayını Hamileler İçebilir mi?

Anne adaylarının kendi ve bebeklerinin sağlıkları için beslenmesine özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Doğal takviyeler hamileler için hamilelik sürecinde önem teşkil etmektedir. Doğal bitki çaylarından atom çayı da bunlardan bir tanesidir. Ancak günde 2 bardaktan fazlası hamileler için de önerilmez. Atom çayının içerisindeki malzemelerden kaynaklı anne sütünü arttırıcı özelliği olduğu bilinmektedir. Ancak içerisindeki herhangi bir maddeye alerjinizin olması durumunda bu çayı tüketmeniz tavsiye edilmez.