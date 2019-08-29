0553 313 94 23

ATO'dan İhracat Ana Planı değerlendirmesi

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran:- "İhracat Ana Planı, Türkiye ekonomisini diğer ekonomi paketleriyle bütünlük içinde dünya liderleri arasına adım adım taşıyacaktır"

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:52
ATO'dan İhracat Ana Planı değerlendirmesi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "İhracat Ana Planı, Türkiye ekonomisini diğer ekonomi paketleriyle bütünlük içinde dünya liderleri arasına adım adım taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından bugün açıklanan İhracat Ana Planını değerlendirdi.

Planın dünyadaki değişimi kucaklayan zeminde hazırlanmış olduğuna dikkati çeken Baran, teknolojik gelişmelerin küresel ticaret savaşlarının temel nedenlerinden olduğunu hatırlattı.

Baran, şöyle devam etti:

"Hükümetimiz, ekonomik yapıyı dönüştürmeye ve katma değerli üretim gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor, bunlara ilişkin paketler hazırlandı ve destekleme mekanizmaları çalıştırılıyor. Tüm bu çalışmaların ortaya çıkaracağı üretim mallarının, dünya pazarına sunulması da çok önemli bir konu. İhracat Ana Planı, Türkiye ekonomisini diğer ekonomi paketleriyle bütünlük içinde dünya liderleri arasına adım adım taşıyacaktır."

Sürdürülebilir ihracat, pazar ve ürün çeşitlendirilmesinin önemine değinen Baran, ekonomik yapının, üretimin, ticaret anlayışının değişmesi ve dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Baran, ihracat planıyla ilerleyen yıllarda ihracatçı sayısının artacağının ve yeni ihracatçıların ortaya çıkacağının altını çizdi.

İhracat için makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya sanayi ve gıda endüstrisinin hedef sektör olarak belirlenmesinin yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Baran, "Genç nüfusumuz, dinamik ekonomimiz ile ihracatta ülkemizin önü açık. Yerli markalarımızın dünyanın dört bir yanında kullanılacağından şüphemiz yok. İhracat planı küresel ticaretten aldığımız payı artırır." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 19:52
  1. ATO
  2. Gürsel Baran
  3. İhracat Ana Planı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’li ünlü manken Jeremy Meeks İstanbul’da
    1. ABD’li ünlü manken Jeremy Meeks..
    2. Yoldan çıkan araç takla attı: 1 yaralı
    3. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    4. Balkonda çıkan yangın evi küle..
    5. KYK yurt ücreti aylık ne kadar
    6. Türkiye, amatör futbolda Avrupa'da 1..
    7. Leo bebek taburcu edildi
    8. Başkan Köse, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu..
    9. Toroslar Belediyesi’nden tabela..
    10. Vali Gürel ve il protokolünden Zafer..
    11. Sara hastası vatandaş paniğe neden oldu
    12. GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    13. TÜRGEV'den Ekrem İmamoğlu'na yalanma
    14. Aslan, Real Madrid ve PSG ile aynı..
    15. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray..
    16. DEAŞ’tan gözaltına alınan yabancı..
    17. Avrupa borsaları günü yükselişle..
    18. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki..
    19. Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu..
    20. "Ülkemizi daha ileri bir gelişmişlik..
    21. Hakkari’de 5 bölge yasaklandı
    22. - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar..
    23. CHP'den memur maaş zammı değerlendirmesi
    24. Çocuk ve kadın istismarına tepki:..
    25. Akhisar Belediyesi yaz spor okulunda..
    26. İBB ile bazı vakıflar arasındaki..
    27. Memlekete düşman Mimarlar Odası ile..
    28. Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası
    29. Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin..
    30. ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı