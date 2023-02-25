ATO’dan deprem bölgesine kalıcı konutlar için “ay yıldızlı” bağış çağrısı

Baran, “Odamızın ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu anlamlı dönemi, daha da anlamlı hale getirerek afetzede kardeşlerimizin yuva sahibi olmasına katkı sağlayalım. Ay yıldızlı bayrağımızın altında kardeşliğimizi ve birliğimizi sonsuza dek sürdürelim” dedi. ATO’nun 29’uncu Dönem Müşterek Meclis Toplantısı, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal'in başkanlığında, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı aynı zamanda ATO Meclis Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla yapıldı.

ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası’nın T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile gerçekleştirdiği protokol çerçevesinde Oda’nın ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılında deprem bölgesine 100+ kalıcı konut kazandırmak üzere başlattığı “Ayın Yıldızıyım Ya Sen” temalı bağış çağrısı hakkında Komite ve Meclis üyelerine bilgi vererek, çağrıya destek olmaya davet etti. Ankara Ticaret Odası’nın 100’üncü yılında kaynaklarını ve enerjisini, üyelerinin, iş dünyasının ve vatandaşların destekleriyle birleştirerek, depremzede vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak üzere kullanacağını kaydeden Baran, “Depremin yıkıma yol açtığı 11 ilimiz Gayri Safi Yurt İçi Hasılamızın yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor, 20 milyar doları bulan ihracatıyla da ekonomimize katkı sağlıyordu. Bölgenin milli hassasiyet gerektiren demografik yapısını korumak ve ekonomisinin bozulmasına izin vermemek için bu illerimizde öncelikli olarak hayatın normalleşmesini sağlamak durumundayız. Ankara Ticaret Odası olarak bu konuda sorumluluk üstleniyoruz. Odamızın ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında kaynaklarımızı ve enerjimizi, üyelerimizin, iş dünyamızın ve vatandaşlarımızın destekleriyle birleştirerek, depremzede vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak üzere kullanıyoruz. ‘Ayın Yıldızıyım Ya Sen’ Bağış Çağrısına kulak verelim. Odamızın ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu anlamlı dönemi, daha da anlamlı hale getirerek afetzede kardeşlerimizin yuva sahibi olmasına katkı sağlayalım. Ay yıldızlı bayrağımızın altında kardeşliğimizi ve birliğimizi sonsuza dek sürdürelim.” diye konuştu.

2 gün boyunca “Ya sen”

Ankara Ticaret Odası’nın adını Türk Bayrağı’nın ay-yıldızından alan “Ayın Yıldızıyım Ya Sen” temasıyla başlattığı Bağış Çağrısının ATO Afet Koordinasyon Ekibi ile ATO’nun birçok Komitesi’nin gönüllü desteğiyle hazırlandığını kaydeden ATO Başkanı Baran, strateji gereği bağış çağrısına dikkat çekmek için çağrı hakkında iki gün boyunca hiçbir bilgi verilmediğini sadece kırmızı düz bir zemin üzerinde beyaz yazılı “YA SEN” temasıyla sosyal medya ve led ekranlarda yer aldıklarını ardından da bağış çağrısını başlattıklarını söyledi.

Çağrıya katılanlar vergi indirimine konu olabilecek

ATO Başkanı Baran, bağış çağrısına yapılan katkıların açıklama bölümüne "AFAD'a Devredilmek Üzere Prefabrik Konteyner ve Kalıcı Konutlar İçin Bağış" ifadesinin yazılması durumunda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabileceğini de söyledi. Baran’ın duyurusunu yaptığı kampanya ATO Meclis ve Komite Üyeleri tarafından da destek gördü. Meclis ve Komite Üyeleri, kürsüde yaptıkları konuşmalarla sadece kendileri adına değil seçilip geldikleri komite üyelerinin adına da bağış çağrısına destek vereceklerini söyledi.

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