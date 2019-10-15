ATO’da alkol rezaleti bitmiyor! Üyelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yaptığı Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde alkol rezaletine imza atan ATO yönetiminin skandalları bitmiyor. Yeniakit.com.tr’nin geçtiğimiz hafta ortaya çıkardığı rezaletle ilgili ATO meclis üyeleri ve ATO’ya aidat ödeyen Ankara esnafı yoğun tepki gösterirken, zirve kapsamında yaşanan alkollü resepsiyon rezaletinin ilk olmadığı ortaya çıktı.

Şarap tadımı bahanesiyle küfelik olmuşlar

Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi kapsamında şaraplık üzümleriyle meşhur olan Ankara’nın Kalecik ilçesine düzenlenen gezide, ATO heyetinde yer alan bazı üst düzey isimlerin şarap tadımı bahanesiyle ayakta duramayacak şekilde sarhoş olduğu öğrenildi. Yeniakit.com.tr’ye konuşan ATO heyetinde yer alan bir isim, ATO’yu temsil eden bazı isimlerin ülke gündemiyle ve halkın hassasiyetleriyle bağdaşmayacak davranışlar için olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Zirve resepsiyonunda yaşadığımız alkol rezaleti maalesef ilk değil. Coğrafi İşaretli Ürünler etkinliğimizle ilgili resepsiyondan birkaç gün önce Ankara’nın Kalecik ilçesine gezi düzenledik. Orada şarap tadımı bahanesiyle hiç arzu etmediğimiz manzaralara şahitlik etmek zorunda kaldık. ATO’nun temsil makamında olan bazı isimlerin ayakta duramayacak kadar sarhoş olması ve yaşanan nahoş görüntüleri, kurumumuza helal kazançlarından aidat ödeyen Ankara esnafı hak etmiyor. Amacı aidat topladığı esnafımızın kazancını artırmak ve yeni iş alanları üretmek olan ATO’nun, alkol rezaletiyle anılır hale gelmesinden bütün meclis üyelerimiz rahatsız durumda. İnsanların kendi paralarıyla içki içmelerine karışamayız ama esnaftan toplanan paralarla içki içilmesini normal karşılamamız mümkün değil.”

ATO üyelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı

ATO’nun düzenlediği alkollü resepsiyon rezaleti haberimizden sonra yeniakit.com.tr’ye mesaj yağdıran ATO üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu çağrıda bulundu:

“ATO’nun koltuklarında oturmayı sizin desteğinize borçlu olan bazı isimler halkımızın inanç değerlerine karşı sizin hassasiyetinizden uzak tavırlar içindeler. Biz gecemizi gündüzümüze katıp milletimiz için bu zor zamanlarda üretim yaparak devletimize katkı sunmaya çalışırken, bizim ödediğimiz paralarla birilerinin alkol servisi yapmasını, içip içip zil zurna sarhoş olmasını içimize sindiremiyoruz. Şahsınızın bu konulardaki hassasiyetine rağmen ATO gibi önemli bir kurumu nasıl olup da kendi siyasi ve ideolojik amaçları için kullanabiliyorlar gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. Halkımızın ve üyelerimizin inanç değerlerine tamamen aykırı uygulamaları kınıyor, ATO yönetimini üyelerine karşı olan sorumluluğunu yerine getirmeye ya da istifa etmeye davet ediyoruz.”