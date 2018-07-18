0553 313 94 23

ATO üç ülkenin iş adamlarını misafir etti

Ürdün, Tunus ve Libyalı 22 iş adamı Ankara Ticaret Odası üyeleriyle bir araya geldi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:19
ATO üç ülkenin iş adamlarını misafir etti

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansının iş birliğiyle düzenlenen toplantıya ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya başkanlık etti.

Çetinkaya, Ankara'nın gıda üretim ve dağıtımında önemli bir merkez olduğunu belirterek, yabancı firmalar ve Ankaralı iş adamları arasında köprü kurmayı kendilerine görev olarak gördüklerini kaydetti.

Ticari ilişkileri doğru zamanda, doğru zemine oturtmanın önemine işaret eden Çetinkaya, "Ürün bazında da her türlü ticarette yardım ve desteğe hazırız." ifadesini kullandı.

Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Muhammed Seyit Pehlivan da konuk heyetin başkentteki temasları hakkında bilgi verdi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:19
  1. Ankara
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski emniyet müdürüne FETÖ tutuklaması!
    1. Eski emniyet müdürüne FETÖ tutuklaması!
    2. Fenerbahçe imzayı atıyor!
    3. CHP'de bir çatlak daha!
    4. Kafkas ülkesinden Rusya'yı kızdıracak..
    5. Sabancı Grubu'ndan flaş karar! Üçü..
    6. Depremler devam ediyor! Meral..
    7. Erdoğan'dan 72 CHP milletvekili..
    8. Almanya'da Türk iş yerine silahla..
    9. Tanzanya Futbol Federasyonu'ndan..
    10. Adnan Oktar operasyonunda ikinci dalga..
    11. SOLOTÜRK'e İngiltere'den ödül
    12. TSK Twitter'dan açıkladı: Tamamen imha..
    13. Trump: Olumlu sonuçlar yakın
    14. Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi!
    15. Dikkat İBB açıkladı! Atatürk Köprüsü..
    16. Genelkurmay Başkanı Güler'den ilk..
    17. Samsunspor'dan 9 anlaşma!
    18. Yok artık Arda! Nereden nereye...
    19. Avrupa Birliği'nden İsrail'e uyarı:..
    20. Mutluluk: Modern toplumun imkansız aşkı…
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!