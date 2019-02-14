ATO turizmde Ankara’nın potansiyelini ortaya çıkarmak için harekete geçti

Ankara Ticaret Odası (ATO), Başkent’in sağlık, fuar ve kongre turizmi konusunda potansiyelini ortaya çıkarmak için harekete geçti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Üstü örtülü bir hazine olan Ankara’nın potansiyelinin açığa çıkartılması gerekiyor. Bunu el birliği ile yapalım. Hep birlikte Ankara’yı hak ettiği yere taşıyalım” dedi.

Ankara turizmini geliştirmek için çalışmalar yürüten ATO, bu kez de ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonunun organizasyonuyla Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ile devlet ve özel müze müdürlerini “Ankara Turizm Varlıkları Potansiyeli Değerlendirme Toplantısı”nda bir araya getirdi. Ankara’nın kültür ve turizm potansiyelinin ele alındığı toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara ekonomisinin sağlık, fuar ve kongre turizmi alanında gelişmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, tüm bunların ilk adımı olan yurt dışına uçuş konusunun çalışmalarında sürekli gündem maddesi olduğunu kaydetti.

“Ankara tarihi zenginliğe sahip bir il”

Bugünün dünyasının her alanda olduğu gibi turizm alanında da yoğun rekabetin yaşandığını anlatan Baran, “Sağlık turizmi için gelip sağlık hizmeti almak isteyenler, bunun yanı sıra zamanını nasıl değerlendireceğini de düşünüyor. Fuar için yer arayanlar, aynı zamanda turistik yerleri de gezmek istiyor. Seçim yaparken en kısa sürede ulaşabileceği yeri tercih edebiliyor” dedi.

Ankara’nın sağlık, kongre ve fuar turizmi alanında gelişim kaydettiğini ve daha da kaydedeceğini söyleyen Baran, Başkent’e gelen turistin söz konusu hizmetlerin yanı sıra vaktini iyi geçirmesinin de sağlanması gerektiğini dile getirdi. Ankara’nın binlerce yıl öncesine dayanan tarihinden izler barındırdığını hatırlatan Baran, “Ankara tarihi zenginliğe sahip bir il. Binlerce yıl öncesine dair izleri, tarihi yerlerde ve müzelerde görmek mümkün. Üstü örtülü bir hazine olan Ankara’nın potansiyelinin açığa çıkartılması gerekiyor. Bunu el birliği ile yapalım. Hep birlikte Ankara’yı hak ettiği yere taşıyalım” ifadelerini kullandı.

Başkent’e bir gün yetmedi

Ankara’da yaşayanların bile Ankara’nın tarihi zenginliklerine vakıf olmadığı düşüncesinden hareket ederek ATO olarak ‘Başkent’e Bir Gün Yetmez’ adıyla bir organizasyon düzenlediklerini hatırlatan Baran, Ankara’da yaşayanların bile şehri ve tarihini tam olarak bilmediğini söyledi. Baran, Ankara’nın sağlık, kongre ve fuar turizminde gelişebilecek bir potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, “Ankara için Kapadokya gibi, Konya-Mevlana gibi diğer turistik bölgelerle birlikte turizm paketleri de hazırlanabilir. Biz Ankara’nın gelişimi için çalışmaya kararlıyız” dedi. Baran müzelerin de Ankara’nın gelişiminde büyük rol oynadığını söyledi.

“2020 ‘Başkent Ankara’ yılı olsun”

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ise Ankara’nın kültür varlıklarını tanıtmak üzere yaptıkları çalışmaları anlattı. Gençlerin eğitilmesinin önemine dikkat çeken Özer, Ankara’nın müzelerini tanıtmak ve sevdirmek için öğrencilere yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ankara’ya yılda 50 milyon yolcunun geldiğini aktaran Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı olan 2020 yılında dünyanın çeşitli yerlerinden meclislerin davet edilebileceğini kaydetti. Özer, 2020 yılının ‘Başkent Ankara Yılı’ olması önerisinde bulunarak, “Ankara’nın tanıtımı için iyi bir fırsat olabilir” diye konuştu.

ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı ve Meclis Üyesi Savaş Çolakoğlu, Ankara’nın turizm alanında gelişimine yönelik görüş ve önerilerini paylaşarak, şehirde yaya alanlarının öne çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.

Ankara Turizm Varlıkları Potansiyeli Değerlendirme Toplantısı’nda Cumhuriyet Müzesi Müdürü Bahar Çakırhan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Enver Sağır, Resim Heykel Müzesi Müdürü Ayşegül Canan Ortakçı, Etnoğrafya Müzesi Müdürü Emel Yurttagül, Rahmi M. Koç Müzesi Müdürü Mine Sofuoğlu, Ulucanlar Müzesi Müdürü Merve Bayıksel, Gökyay Satranç Müzesi Müdürü Binnur Uçakhan, Erimtan Müzesi Müdürü Nazan Gezer ve Arkeologlar Mustafa Metin ile Belma Kulaçoğlu görüş ve önerilerini paylaştı. Toplantıya ATO Turizm Stratejileri Geliştirme Komisyonu Başkan Yardımcısı Faruk Elmalı, Turizm Stratejileri Geliştirme Komisyonu Üyeleri Raşit Mandıroğlu, Muhammet Sarıtaş, Mustafa Tekeli, Ünsal Akkuş, 58 No’lu Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Hasan Ardıç, 57 No’lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Emin Özkaya, Komite Üyesi Zeynel Gürsu Gençayile 52 No’luŞehir İçi Yolcu, Servis Taşımacılığı ve Filo Kiralama Hizmetleri Meslek Komitesi başkanı Ömer Merter katıldı.