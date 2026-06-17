ATO, lojistik sektörünü Rotterdam’a taşıdı…: Türk lojistik firmaları dünya vitrininde…

Ankara Ticaret Odası, Hollanda’nın Rotterdam kentinde, 16-18 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Breakbulk Europe 2026 Fuarı’nda 140 metrekare büyüklüğünde stant açarak, Ankara’dan 4 ve İstanbul’dan 4 firma olmak üzere toplam 8 firma ile Hizmet İhracatçıları Birliği ve Ankara Lojistik Üssü’nü Rotterdam’a taşıyarak sektörün küresel görünürlüğüne katkı sağladı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Türkiye'nin lojistikte sahip olduğu kapasiteyi, mühendislik gücünü ve uluslararası taşımacılık tecrübesini dünya vitrinine taşıyacak olan Breakbulk Europe 2026, sektör temsilcilerimiz açısından yeni iş birliklerinin ve yatırım fırsatlarının kapısını aralayacak” dedi.

STANDIN AÇILIŞINI ATO BAŞKANI SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİRLİKTE YAPTI

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Özyolu, ATO Meclis Üyesi Sadık Mermer ve Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, katılımcı firma temsilcileriyle birlikte fuarda kurulan ATO standının açılışını gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı Fuar Daire Başkanı Melis Atamer, Ticaret Bakanlığı Rotterdam Ticaret Ataşesi Veysel Parlak, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Baykara ve Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Keskin ve sektör paydaşlarının da yer aldığı programda konuşan Baran, Breakbulk Europe 2026 Fuarı’nın Türkiye’nin güçlü altyapısı ve lojistik sektöründeki birikimini uluslararası platformda tanıtmak açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı’nın milli katılım desteğiyle organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Baran, “Firmalarımızla birlikte bu fuara katılarak, lojistik sektörümüzün uluslararası alandaki görünürlüğünün artması, yeni ticaret bağlantılarının kurulması, ülkemizin lojistik alanındaki rekabet gücünün daha da güçlenmesi ve uluslararası ticaret koridorlarındaki stratejik rolümüzün daha da pekişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Günümüzde lojistik sektöründeki hız, daha fazla pazarlara ulaşmak demek, küresel ticarette güç demek” dedi.

“TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR TEDARİK ÜSSÜ VE LOJİSTİK MERKEZİ”

Konuşmasında Türkiye’nin coğrafi konumunun önemine dikkat çeken Baran, “Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu’nun geçiş koridoru üzerinde yer alan Türkiye; doğu-batı ve kuzey-güney ticaretinde doğal bir bağlantı noktası oluşturuyor. Türkiye’nin merkez olduğu bir çember düşünürsek, Avrupa’nın büyük bölümü, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Orta Asya’nın bir kısmı yakın coğrafyamızda yer alıyor. Ülkemizden 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşmak mümkün” dedi. Türkiye’nin gelişmiş ulaşım altyapısı, limanları, demiryolu ve kara yolu ağları ile çok modlu taşımacılık kapasitesinin, küresel tedarik zincirleri açısından önemli bir avantaj sunduğunu anlatan Baran, “Hürmüz Boğazı nedeniyle yaşanan gelişmeleri, tüm dünya ile birlikte yakından takip ediyoruz. Küresel ticaret haritasının yeniden çizildiği bir dönemde Türkiye, gelişmiş ulaşım altyapısı, limanları, demiryolu bağlantıları, kara yolu ağı ve çok modlu taşımacılık kabiliyetiyle güvenilir bir tedarik üssü ve lojistik merkezi konumunda” diye konuştu.

“ANKARA’NIN KALKINMASINDA STRATEJİK BİR ALAN”

ATO Başkanı Baran, lojistik ve ulaştırma sektörünü Ankara’nın ekonomik kalkınması açısından stratejik bir alan olarak gördüklerini belirterek, “Lojistik maliyetleri, erişim hızları ve ulaştırma altyapısının kalitesi, ticaretin rekabet gücünü doğrudan etkileyen unsurların başında geliyor. Hedefimiz, üyelerimizin dünyaya açılan kapılarını genişletmek, rekabet güçlerini artırmak ve Ankara iş dünyasını uluslararası arenada daha görünür kılmak” dedi. Baran, konuşmasında milli katılım desteği nedeniyle Ticaret Bakanlığı’na da teşekkür etti. Programda, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir de Başkent’in lojistik sektörü açısından sahip olduğu potansiyel ve Ankara’nın ulaştırma altyapısının sunduğu avantajlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açılış programının ardından Baran ve ATO heyeti, katılımcı firmalara teşekkür belgelerini verdi ve ardından fuarda açılan stantları ziyaret ederek bilgi aldı.

ATO'DAN ROTTERDAM'DA 140 METREKARELİK MİLLİ KATILIM STANDI

Ankara Ticaret Odası, proje kargo, ağır yük, parça yük ve genel kargo taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteren sektör profesyonellerini bir araya getiren, lojistik ve denizcilik sektörünün en önemli küresel buluşmaları arasında gösterilen Breakbulk Europa 2026 Fuarı’nda, 140 metrekarelik stant açarak, Ticraret Bakanlığı’nın milli katılım desteğiyle Ankara’dan Teknak Taşımacılık Uluslararası Nakliyat A.Ş. Eksen Lojistik, DLK Lojistik ve OMSAN Lojistik, İstanbul’dan Lojisof, Kargo Trans, Solonport ve Transbosphor Deniz Taşımacılığı ve Ticaret Şirketleri ile Hizmet İhracatçıları Birliği ve Ankara Lojistik Üssü’nü Roterdam’a taşıdı. ATO, standında tahsis ettiği bölümlerle katılımcı firmaların uluslararası arenada tanıtımına katkı sağladı. Breakbulk Europa 2026 Fuarı 18 Haziran’da sona erecek.