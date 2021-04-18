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Ekonomi ATO Başkanı’ndan ‘Covid-19 aşınızı yaptırın’ çağrısı
Ekonomi

ATO Başkanı’ndan ‘Covid-19 aşınızı yaptırın’ çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Covid-19’a karşı geliştirilen aşılarla ilgili ortaya atılan asılsız iddiaların kafaları karıştırdığını ve süreci olumsuz etkilediğinden yakındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 12:18:00 -
ATO Başkanı’ndan ‘Covid-19 aşınızı yaptırın’ çağrısı

Baran, vatandaşlara “Hayatın da ticaretin de sağlıklı bir şekilde devamı için ayrım yapmadan aşılarınızı yaptırın” diye seslendi. Sosyal ve ticari hayatın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için aşılama çalışmalarının planlandığı şekilde sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Baran, “Maske, mesafe, hijyen tedbirlerine uymadığımız ve aşılama çalışmalarına katılmadığımız sürece Covid-19’un olumsuz etkilerini yaşamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı tedbirlere uymaya ve aşı yaptırmaya davet ediyorum” dedi. Baran, ilaveten salgın konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dünyaya örnek olacak bir mücadele yürütüldüğünü vurguladı.

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