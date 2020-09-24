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Ekonomi ATO Başkanı Baran'dan hizmet sektörü ödemelerinde yapılandırma talebi:
Ekonomi

ATO Başkanı Baran'dan hizmet sektörü ödemelerinde yapılandırma talebi:

"Hizmet sektöründe sıkıntılar devam ediyor. Bu nedenle, ekim, kasım ve aralık aylarına ertelenen yükümlülükler için yeniden yapılandırma ve 2021 yılından itibaren başlayacak şekilde taksitlendirme imkanı sağlanmasını bekliyoruz" - "KDV iadelerinin ödenmesi, halihazırda nakit akışında sorun yaşayan işletmeler için önemli bir destek sağlayacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:10:29 -
ATO Başkanı Baran'dan hizmet sektörü ödemelerinde yapılandırma talebi:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan, iş hacimlerinde iyileşme olmayan, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ekim ayından itibaren başlayacak ertelenmiş ödemelerinde yapılandırma talebinde bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında düzenlenen İç Anadolu Bölge toplantısına katıldı.

Baran, videokonferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda, ATO'ya kayıtlı ticari sektörlerin güncel durumuna ilişkin bilgi verdi, beklentilerini ifade etti. Kovid-19 salgınının ticari hayata etkisini azaltmak amacıyla hükümetin reel sektöre verdiği destekleri hatırlatan ve bu desteklerin üretim ve istihdamı koruma konusunda önemli rol üstlendiğini belirten Baran, gelinen noktada bazı sektörlerde iş hacminin genişlememesi nedeniyle sıkıntıların sürdüğüne işaret etti.

Ertelenen SGK, KDV, stopaj, gelir ve kurumlar vergisi ödemelerinin ekim, kasım ve aralık aylarında yapılacağını anımsatan Baran, bu ödemelerin cari dönem vergileriyle çakışacağına dikkati çekti.

Baran, "Hizmet sektörü altında faaliyet gösteren otel, restoran, seyahat acenteleri, öğrenci yurtları, hazır yemek ve kantin işletmeleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı gibi alt sektörlerle, tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, kırtasiye, medya ve reklamcılık sektörleriyle özel eğitim kurumları ve ilaç ve tıbbi cihaz üretim sektörlerinde sıkıntılar devam ediyor. Bu nedenle ekim, kasım ve aralık aylarına ertelenen yükümlülükler için yeniden yapılandırma ve 2021 yılından itibaren başlayacak şekilde taksitlendirme imkanı sağlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- KDV iadelerinin ödenmesi

İşletmelerin kamudan alacağı olan birikmiş KDV iadelerinin de belirli bir takvim dahilinde ödenmesini beklediklerini belirten Baran, "KDV iadelerinin ödenmesi, halihazırda nakit akışında sorun yaşayan işletmeler için önemli bir destek sağlayacaktır. Ayrıca hükümetimiz bu yükümlülüğü yerine getirerek reel sektöre yönelik destek açıklamak durumunda kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Ankara'nın sanayi üretiminde önemli yeri olan tıbbi cihaz sektörünün salgın sürecinde oynadığı role işaret ederek, tıbbi cihaz üreticilerinin, satışını yaptıkları ürünlerin parasını vadesinde tahsil edememeleri nedeniyle sıkıntı yaşadığını bildirdi.

Ödeme sürelerinin kamu hastanelerinde 14 aya, üniversite hastanelerinde 36 aya yaklaştığına dikkati çeken Baran, "Tahsilatın geç olması üreticinin üretim iştahını azaltıyor. Azalan üretim, sağlık sektörünün mal tedarikinde sıkıntı yaşanmasına yol açıyor. Sektörün tahsilat sorununun çözüme kavuşturulması üretim ve istihdamın devamı açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Düzenli vergi ödeyen mükelleflerin öneminin bu süreçte daha iyi anlaşıldığını belirten Baran, "Sicili temiz olan mükelleflere pandemi sürecinde yüzde 10 civarında bir vergi indirimi imkanı sağlanması gerektiği kanaatindeyiz. Bu durum düzenli ödeme yapan üyelerimizin motivasyonunu yükseltecektir." görüşünü dile getirdi.

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