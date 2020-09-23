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Ekonomi ATO Başkanı Baran, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya ile görüştü:
Ekonomi

ATO Başkanı Baran, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya ile görüştü:

ATO Başkanı Baran: - "Ankara sahip olduğu sağlık altyapısı, iyi yetişmiş hekimleri, sağlık personeli, termal suları, modern tesisleri ve binlerce yıllık tarihiyle sağlık turizminden büyük gelir elde edebilecek uygunlukta bir şehir" - "Ankara'da sağlık turizmini geliştirmek için TÜRSAB'dan destek bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:50:38 -
ATO Başkanı Baran, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya ile görüştü:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkentin sağlık turizminden büyük gelir elde edebilecek uygunlukta bir şehir olduğunu belirterek, "Ankara'da sağlık turizmini geliştirmek için Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden (TÜRSAB) destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya ve beraberindeki heyet, Başkan Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, dünyada turizm çeşitleri arasında en fazla gelir sağlayan alanın sağlık turizmi olduğuna dikkati çekerek, "Ankara sahip olduğu sağlık altyapısı, iyi yetişmiş hekimleri, sağlık personeli, termal suları, modern tesisleri ve binlerce yıllık tarihiyle sağlık turizminden büyük gelir elde edebilecek uygunlukta bir şehir. Coğrafi konumu nedeniyle yarım günlük uçuşlarla dünyanın üçte birlik nüfusunun rahatlıkla ulaşabileceği bir destinasyon. Ankara'da sağlık turizmini geliştirmek için TÜRSAB'dan destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2019'da yaklaşık 35 milyar dolarlık turizm geliri elde ettiği bilgisini veren Baran, kişi başına 650-800 dolar düzeyindeki ortalama turist harcamasını artırmak için sağlık turizmine ağırlık verilmesi gerektiğini bildirdi.

Firuz Barbaros Bağlıkaya da Türkiye ekonomisi için turizmin önem taşıdığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan sektörün sorunlarını en kısa sürede aşması temennisinde bulundu.

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