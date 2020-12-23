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Ekonomi ATO Başkanı Baran: Türkiye'nin maden varlığı ham madde olarak da değerlendirilmeli
Ekonomi

ATO Başkanı Baran: Türkiye'nin maden varlığı ham madde olarak da değerlendirilmeli

Yeniakit Publisher
2020-12-23 10:33:22 -
ATO Başkanı Baran: Türkiye'nin maden varlığı ham madde olarak da değerlendirilmeli

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, madencilik sektörünün ülke kalkınmasında kritik bir sektör olduğunu belirterek, "Madencilik sektörünü, ihraç ederek döviz elde etmenin yanı sıra sanayimizin ihtiyacı olan düşük maliyetle kaliteli girdiyi üretime sağlamak için bunu ham madde olarak da değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin maden varlığının ekonomik kalkınmada kaldıraç olarak kullanılabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin küresel maden çeşitliliğinde 132 ülke arasında 10'uncu sırada olduğuna dikkati çeken Baran, dünyada üretilen 90 ticari maden ve mineral kaynağının 60'ının Türkiye'de üretilebildiğini kaydetti.

Maden rezervinin toplam değerinin 4 trilyon dolar olduğunu bildiren Baran, sektörün yıllık üretim değerinin 2018 itibarıyla 37,2 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

​​​​​​​Türkiye'nin maden çıkarmakla yetinmeyip, mamul hale getirerek madenciliği ekonomik kalkınma dinamiği olarak değerlendirebileceğini vurgulayan Baran, "Madencilik sektörünü, ihraç ederek döviz elde etmenin yanı sıra sanayimizin ihtiyacı olan düşük maliyetle kaliteli girdiyi üretime sağlamak için bunu ham madde olarak da değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetin "Milli Enerji ve Maden Politikası" yürüttüğünü hatırlatan Baran, bu kapsamda madenciliğin desteklendiğini de kaydetti.


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