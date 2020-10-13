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Ekonomi ATO Başkanı Baran, "Sigorta Haftası"nı kutladı:
Ekonomi

ATO Başkanı Baran, "Sigorta Haftası"nı kutladı:

"Sigorta sektörü üretim ve yatırımı güvence altına alarak, ekonomiler için bir nevi kaldıraç görevi üsteniyor. Pandemi sırasında reel sektör üretim ve yatırımın devamı için bu kaldıraçtan yararlanabilir"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:01:15 -
ATO Başkanı Baran, "Sigorta Haftası"nı kutladı:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, reel sektörün işlerinin devamı ve risk yönetimi açısından sigorta sektörünün önem taşıdığını belirtti.

Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO 67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi başkan ve üyeleri, "Sigorta Haftası" nedeniyle Baran'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Baran, mayısta kutlanan ancak pandemi nedeniyle önce eylüle daha sonra da ekim ayına ertelenen Sigorta Haftası'nı kutladı.

Sigorta sektörünün ülkelerin ekonomik büyümesine önemli katkı sağladığını belirten Baran, hayatın her alanı sigorta kapsamına girdiğini, reel sektörün sigorta aracılığıyla işini güven altına aldığını vurguladı.

Reel sektörün işlerinin devamı ve risk yönetimi açısından sigorta sektörünün önem taşıdığına dikkati çeken Baran, "Sigorta sektörü üretim ve yatırımı güvence altına alarak, ekonomiler için bir nevi kaldıraç görevi üsteniyor. Pandemi sırasında reel sektör üretim ve yatırımın devamı için bu kaldıraçtan yararlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ATO'nun Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin sektörü etkin bir şekilde temsil ettiğinin altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"ATO olarak meslek gruplarını temsil ederek komitelerimizde görev alan üyelerimiz, sektörlerinin gelişimi için önemli çalışmalara imza attı. Geçmişte sigorta acentelerinin KOBİ kapsamına alınması konusundaki çabalarımız sonuç verdi. ATO olarak bir ilke imza atarak gerekli şartları taşıyan bütün üyelerimizi ferdi kaza sigortası ile güvence altına alarak farkındalık oluşturduk. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulması yönünde büyük çaba harcadık. Sektörün hangi sorunu gündemimize geliyorsa, çözümü için çalışmalar yürütüyoruz."

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