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Ekonomi ATO Başkanı Baran: "Kovid-19 salgını sonrası Helsinki'ye direkt uçuş için çalışma yapacağız"
Ekonomi

ATO Başkanı Baran: "Kovid-19 salgını sonrası Helsinki'ye direkt uçuş için çalışma yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:02:10 -
ATO Başkanı Baran: "Kovid-19 salgını sonrası Helsinki'ye direkt uçuş için çalışma yapacağız"

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında Ankara'dan Helsinki'ye direkt uçuş yapılabilmesi için çalışma yapacaklarını bildirdi.

​​​​​​​ ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Büyükelçilik İkinci Katibi Timo Sysiö ile Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, görüşmede, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılabileceğini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret için 5 milyar dolar düzeyi ulaşılabilir bir hedeftir. ATO olarak bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getiririz." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın ticaret, sanayi ve turizmini geliştirmek için yurt dışına direkt uçuşların artmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ancak pandemi nedeniyle bu girişimlere ara verdiklerini bildiren Baran, şunları kaydetti:

"Pandemi sonrasında başkentten Helsinki'ye direkt uçuş yapılabilmesi için çalışmalar yürüterek, sağlık, kültür ve kongre turizmi ile sanayi potansiyeli konularında Finlandiya'ya şehrimizi tanıtmak istiyoruz."

- "İş birliktelikleri sağlayabiliriz"

Büyükelçi Maki de Türkiye'de 150'ye yakın Finlandiyalı şirketin faaliyet gösterdiğini belirtti.

Finlandiya'nın, tarım teknolojileri ve akıllı üretim alanında çalışmalar yaptığına işaret eden Maki, bu konularda ATO üyeleriyle webinar (web tabanlı seminer) yaparak iş birliktelikleri sağlama önerisinde bulundu.

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