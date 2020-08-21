  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ATO Başkanı Baran Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi:
Ekonomi

ATO Başkanı Baran Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi:

"Türkiye, geleceğini enerji bağımsızlığının verdiği dinamizmle şekillendirecek" - "Doğal gaz rezervi keşfi, Türkiye'nin 'Mavi Vatan' politikası konusundaki kararlılığının meyvesi olmuştur"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:25:38 -
ATO Başkanı Baran Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye, geleceğini enerji bağımsızlığının verdiği dinamizmle şekillendirecek." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz yatağı keşfinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetli yönetimiyle yazılan bir başarı hikayesi olduğuna dikkati çekti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin Karadeniz'de büyük doğal gaz rezervi keşfetmesinin ülke geleceği için çok önemli bir müjde olduğunu belirterek, "Türkiye geleceğini enerji bağımsızlığının verdiği dinamizmle şekillendirecek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kendi enerji kaynaklarını kendisinin aramasına yönelik politikasının ne kadar doğru bir yaklaşım olduğunun bugün alınan müjdeyle daha iyi anlaşıldığına ve doğal gaz keşfinin ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçları olacağına vurgu yapan Baran, "Doğal gaz rezervi keşfi, Türkiye'nin 'Mavi Vatan' politikası konusundaki kararlılığının meyvesi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin yaklaşık 50 milyar metreküp olduğunu da hatırlatan Baran, ilk aramada keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin arama çalışmalarının devamında yükseleceğini kaydetti.

Baran, açıklamasında, şu görüşleri aktardı:

"Doğal kaynakları zengin bir coğrafyanın tam ortasında olmasına rağmen yıllarca bu kaynakları ithal ederek cari açık vermek zorunda bırakılan Türkiye, Cumhurbaşkanımızın başarılı yönetimiyle enerji konusundaki makus talihini yendi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u keşfiyle çağ başlatan milletimiz, Fatih Sondaj Gemisi'nin keşfettiği doğal gaz rezerviyle önümüzdeki yüzyıla da damgasını vuracak. Türkiye'nin 2023 yılında kendi doğal gazını üretip kullanan bir ülke haline gelmesiyle ithalat faturamız azalacak. Enerjide ithalata bağımlı konumda olan ülkemiz için bu rezervin varlığı, arz güvenliği ve müzakere gücü açısından da önem taşıyacak."

İş dünyası olarak Türkiye'nin kendi enerjisini üretebilmesi için yapılacak çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da kaydeden Baran, "Coğrafyasının zorluklarına rağmen mazlum milletlerin yanında olmayı sürdüren Türkiye, elde ettiği bu başarıyla gelecek yüzyılın yıldızı haline gelecektir. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Aziz Sava Katedrali hakkında 'Ortodoks Hıristiyanlar için yeni Ayasofya' nitelemesinde bulundu. ..
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım
Gündem

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi desteklemesi gereken emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini belirtip, haydutlar..
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı