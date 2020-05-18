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Ekonomi

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Bayramda evlerimize çiçek, sofralarımıza lezzet dolsun"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyesi Halil İbrahim Yılmaz, korona virüsle mücadele sürecinin tüm sektörler gibi aktar ve çiçekçilik sektörünü de olumsuz etkilediğini belirterek, dayanışmayla bu sürecin aşılacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:06:01 -
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Bayramda evlerimize çiçek, sofralarımıza lezzet dolsun"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyesi Halil İbrahim Yılmaz, korona virüsle mücadele sürecinin tüm sektörler gibi aktar ve çiçekçilik sektörünü de olumsuz etkilediğini belirterek, dayanışmayla bu sürecin aşılacağını ifade etti. Yılmaz, "Bayramda evlerimizi çiçek, sofralarımızı zengin bitki ve baharatlarımızın lezzeti doldursun" dedi.


ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi toplantısında alınan ve Ankara Kent Konseyi tarafından da desteklenen çiçekçiler ile aktar ve baharatçıların istisna kapsamına dâhil edilerek Ramazan Bayramı’nda açık olması için girişim başlatılması önerisine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen düğün, kutlama, davet ve toplantı gibi etkinlikler ve azalan tüketim nedeniyle aktar ve çiçekçilik sektörünün iş hacminin olumsuz etkilendiğini kaydeden Yılmaz, Ramazan Bayramı’nın zor durumda olan sektörlere destek vermek için bir fırsat olduğunu ifade etti. Korona virüs süreci nedeniyle eldeki stokların arttığına, mevsimlik çiçeklerin depolanma imkânı bulunmadığına dikkat çeken Yılmaz, çiçek üretimin en çok arttığı bu aylarda çiçeklerin satılmaması halinde çöpe gidebileceğini belirtti. Yılmaz, "Bayramda çiçekçilerin kapalı olması hem eldeki çiçeklerin canlılığını yitirerek solmasına hem de stokların zayi olmasına sebep olacak. Bayram günü ne çiçeklerimiz ne de çiçekçilerimizin yüzü solsun. Sevgimizi çiçekle ifade edelim, büyüklerimizin yüzü gülsün, herkese moral olsun" dedi.

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