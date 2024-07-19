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Dünya ATM’ye gidenler neye uğradığını şaşırdı!
Dünya

ATM’ye gidenler neye uğradığını şaşırdı!

Yeniakit Publisher
2024-07-19 15:11:00 -
ATM’ye gidenler neye uğradığını şaşırdı!

Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntı ATM'leri de etkiledi. İstanbul'da işlem yapmak için ATM'lere giden vatandaşlar, elleri boş dönünce büyük şok yaşadı.

Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntı ATM'leri de etkiledi. İstanbul'da işlem yapmak için ATM'lere giden vatandaşlar, elleri boş dönünce büyük şok yaşadı.

Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı dünya genelinde bir çok sektörü etkiledi. İstanbul'da ATM'lere para çekmeye giden vatandaşlar işlem yapamayınca başka noktalardaki cihazları denedi. Ancak işlemlerini yinede gerçekleştiremeyince şaşkına dönen vatandaşlar oradan ayrıldı.

"4 bankayı da denedim ama olmadı"

ATM’den işlemini gerçekleştiremeyen Mustafa Keyif, “İşlemimi gerçekleştiremedim. ‘Şu anda bu bankamatik müsait değil. En yakın başka bir bankamatiğe gidin’ diyor. Denizbank’ı denedim olmadı. Arkamdakini deneyeceğim. Her halde bu işi yapanlar gereken önlemleri almıştır” dedi.

İşlemini gerçekleştiremeyen kadın, “Para çekemedim. Hatta 4 bankayı da denedim ama olmadı. İlk burada denedim nedense olmadı. Hesabıma para var mı diye bakacaktım. Bankanızla görüşün ya da bankanıza gidin diyor" ifadelerini kullandı.
Nilay Cirit isimli vatandaş ise, "Sabah çocuğun doktoruna gidip para ödemem gerekiyor. Önce bir iki noktada para çekmeyi denedim. Kendi bankamda veya kart da bir problem olduğunu düşündüm. Yanımdakiler de para çekmeyince genel problem olduğunu anladık. Hastaneye para ödeyemedik" diye konuştu.
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