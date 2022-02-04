ATM'lere yüklü miktarda sahte dolar yatıran şebeke çökertildi
İstanbul ve Tokat'ta ATM'lerden hesaplarına yüklü miktarda sahte dolar yatırdıktan sonra başka ATM'lere giderek bu paraların gerçeğini çeken şebeke çökertildi. Operasyonlarda aranan 13 kişiden 11'i yakalandı.
İstanbul ve Tokat’ta sahte para dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, ATM’lerdeki hesaplarına yüklü miktarda sahte dolar yatırdıktan sonra başka ATM’lere giderek bu paraların gerçeğini çeken şebeke çökertildi.
Baskınlarda aranan şebeke üyesi 13 kişiden 11’i yakalandı.