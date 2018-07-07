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ATM’ler ortak

Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım’ın da aralarında bulunduğu 5 kamu bankasının ATM’lerinden ücret ödemeden işlem yapmak mümkün.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:23
ATM’ler ortak

Aralarında Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım’ın da bulunduğu 5 kamu bankasının ATM’leri artık ‘ortak’ kullanılacak. Müşterileri, 5 bankanın ATM’lerinde ücret ödemeden işlem yapabilecek.

15 bin ortak ATM’den para yatırma ve çekme, bakiye görüntüleme, kredi kartı borcu sorgulama ve ödeme gibi hizmetler verilecek. ‘Ücretsiz Ortak ATM Kullanımı’ sistemi 4 Nisan 2018’de imzalanan protokol ile hayata geçirilmişti. Protokole imza atan tarafların yan yana bulunan ATM’lerle ilgili optimizasyon çalışmaları devam ediyor.

İŞLEM ÜCRETİ ALINMIYOR

Söz konusu bankalara ait yaklaşık 15 bin adet ortak ATM’den yapılabilen para yatırma, para çekme, bakiye sorgulama, kredi kartı borç sorgulama, kredi kartı limit sorgulama ve kredi kartı borç ödeme işlemleri bu bankaların müşterileri tarafından işlem limitleri dahilinde ücretsiz yapılabilecek.

EKONOMİYE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞIZ

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş 15 bin noktadan müşterilere ücretsiz işlem yapma imkânı sunan bir sistemi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, “Bankacılık işlemleri açısından müşterilerimize ciddi bir kolaylık getiriyoruz. İlave olarak ATM cihazları için her bankanın üstlendiği ciddi maliyetleri de ortadan kaldırıyoruz. Bu sayede ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağız” dedi.

HİZMETLERE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de Ortak ATM uygulaması ile bankacılık hizmetlerine erişimin kolaylaşacağını belirtti. Özdemir, uygulama ile bankaların ATM kaynaklı maliyetlerinin gerileyeceğini; hizmet standartlarının yükseleceğini kaydetti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:23
  1. Ziraat Katılım
  2. Vakıf Katılım

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