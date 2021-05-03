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Ekonomi ATM'den para çekmek yasak mı? Maaş çekmek için bankaya gitmek serbest mi?
Ekonomi

ATM'den para çekmek yasak mı? Maaş çekmek için bankaya gitmek serbest mi?

ATM’ye bankaya gitmek serbest mi? Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde tam kapanma 29 Nisan’da başladı. Vatandaşlar 17 Mayıs’ta sona erecek kısıtlama süresince bankaya, ATM’ye gitmekten muaf olup olmadıklarını merak ediyor. Emekliler maaş çekmek için bankaya gidebilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 13:05:00 -
ATM'den para çekmek yasak mı? Maaş çekmek için bankaya gitmek serbest mi?

Bankalar açık mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma ilan edildi. Emek maaşı, bayram ikramiyesi, engelli maaşı alacak olanlar ATM’ye bankaya gitmelerinin yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki, ATM’den para çekmek yasak mı?

ATM'den para çekmek yasak mı? Maaş çekmek için bankaya gitmek serbest mi?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma sürecinde vatandaşların sıkça sorduğu sorulara cevap verdi. Emekli vatandaşların merak ettiği ‘Maaşımı çekmek için bankaya gidebilir miyim?’ sorusuna da cevap geldi.

Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM'lere gidebilecek.

Ödemeler sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınacak, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılacak.

Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin 5-10 Mayıs'ta gerçekleşeceği hatırlatılarak, bu kapsamda, PTT kartına ya da İBAN numarasına gönderileceklerin haricindeki toplam 1 milyon 633 bin 94 hak sahibinin ödemelerinin, valilerin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Hak sahiplerine ödemeleri, ikametlerde teslim edilecek.

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