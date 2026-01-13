ATM’de yeni dönem başladı: Bankaların 2026 para çekme ve yatırma limitleri açıklandı… En yüksek limit hangi bankada?
2026 yılıyla birlikte bankalar ATM’lerden yapılacak para çekme, para yatırma ve QR kodlu nakit işlemlerinde yeni limitleri devreye aldı. Vatandaşların günlük nakit kullanımını doğrudan etkileyecek güncel rakamlar banka banka açıklandı.
2026 yılının başlamasıyla birlikte bankacılık işlemlerinde önemli değişiklikler devreye girdi. Günlük hayatı doğrudan etkileyen bu güncellemeler kapsamında, bankalar ATM’lerden yapılacak para çekme, para yatırma ve QR (karekod) ile nakit çekme işlemlerine ait yeni limitlerini duyurdu.
Özellikle yüksek tutarlı nakit işlemleri yapan vatandaşlar için limitlerdeki farklılıklar dikkat çekti. İşte 2026 Ocak ayı itibarıyla banka banka güncel ATM limitleri:
Kamu bankalarında ATM limitleri
Ziraat Bankası
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 7.500 TL
- Para yatırma limiti: 20.000 TL
Halkbank
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 7.500 TL
- Para yatırma limiti: 50.000 TL
Özel bankalarda para çekme ve yatırma sınırları
İş Bankası
- Para çekme limiti: 20.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 20.000 TL
- Para yatırma limiti: 100.000 TL
Garanti BBVA
- Para çekme limiti: 15.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 15.000 TL
- Para yatırma limiti: 100.000 TL
Yapı Kredi
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
- Para yatırma limiti: 185.000 TL
Akbank
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
- Para yatırma limiti: 25.000 TL
Dijital işlemler ve QR kod limitleri öne çıktı
ING Bank
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
- Para yatırma limiti: 50.000 TL
DenizBank
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
- Para yatırma limiti: 74.750 TL
QNB Finansbank
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
- Para yatırma limiti: 50.000 TL
TEB
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
- Para yatırma limiti: 74.990 TL