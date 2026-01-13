  • İSTANBUL
ATM’de yeni dönem başladı: Bankaların 2026 para çekme ve yatırma limitleri açıklandı… En yüksek limit hangi bankada?

2026 yılıyla birlikte bankalar ATM’lerden yapılacak para çekme, para yatırma ve QR kodlu nakit işlemlerinde yeni limitleri devreye aldı. Vatandaşların günlük nakit kullanımını doğrudan etkileyecek güncel rakamlar banka banka açıklandı.

2026 yılının başlamasıyla birlikte bankacılık işlemlerinde önemli değişiklikler devreye girdi. Günlük hayatı doğrudan etkileyen bu güncellemeler kapsamında, bankalar ATM’lerden yapılacak para çekme, para yatırma ve QR (karekod) ile nakit çekme işlemlerine ait yeni limitlerini duyurdu.

Özellikle yüksek tutarlı nakit işlemleri yapan vatandaşlar için limitlerdeki farklılıklar dikkat çekti. İşte 2026 Ocak ayı itibarıyla banka banka güncel ATM limitleri:

 

Kamu bankalarında ATM limitleri

Ziraat Bankası

  • Para çekme limiti: 10.000 TL
  • QR ile para çekme limiti: 7.500 TL
  • Para yatırma limiti: 20.000 TL

Halkbank

  • Para çekme limiti: 10.000 TL
  • QR ile para çekme limiti: 7.500 TL
  • Para yatırma limiti: 50.000 TL

 

Özel bankalarda para çekme ve yatırma sınırları

İş Bankası

  • Para çekme limiti: 20.000 TL
  • QR ile para çekme limiti: 20.000 TL
  • Para yatırma limiti: 100.000 TL

Garanti BBVA

  • Para çekme limiti: 15.000 TL
  • QR ile para çekme limiti: 15.000 TL
  • Para yatırma limiti: 100.000 TL

Yapı Kredi

  • Para çekme limiti: 10.000 TL
  • QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
  • Para yatırma limiti: 185.000 TL

Akbank

  • Para çekme limiti: 10.000 TL
  • QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
  • Para yatırma limiti: 25.000 TL

 

Dijital işlemler ve QR kod limitleri öne çıktı

ING Bank

  • Para çekme limiti: 10.000 TL
  • QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
  • Para yatırma limiti: 50.000 TL

DenizBank

  • Para çekme limiti: 10.000 TL
  • QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
  • Para yatırma limiti: 74.750 TL

QNB Finansbank

  • Para çekme limiti: 10.000 TL
  • QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
  • Para yatırma limiti: 50.000 TL

TEB

  • Para çekme limiti: 10.000 TL
  • QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
  • Para yatırma limiti: 74.990 TL
