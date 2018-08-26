0553 313 94 23

ATM'de kart kopyalama cihazı bulundu!

Para çekme makinesinde kart kopyalama cihazı bulundu. ATM hırsızlığı vatandaşın dikkati sayesinde engellendi.

26 Ağustos 2018 Pazar 12:18

Kahramanmaraş'ta dikkatli bir vatandaş tarafından ATM'de fark edilen kart kopyalama cihazı, polise teslim edildi.

Dulkadiroğlu ilçesi, Zübeyde Hanım Bulvarı’nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir bankaya ait para çekme makinesine kart okuyucu aparatı uydurularak takıldı. Para çekmek için ATM’ye gelen Ali Kulotu, kart yuvasına uydurulmuş hareketli şekilde duran aparatı fark etti. Eliyle kontrol ettikten sonra aparatı yerinden çıkaran Ali Kulotu, hırsızlar tarafından aparatın içine bırakılmış hafıza kartı ve USB okuyucularını gördü. Vatandaşların kart bilgilerinin kopyalandığını tahmin eden ve hırsızlık girişimi olduğunu düşünen Kulotu, durumu polise bildirerek kart okuyucusu ve bulduğu cihazı polise teslim etti. Bu tarz hırsızlık olaylarını televizyonlardan gördüğünü söyleyen Ali Kulotlu, insanların para çekerken dikkatli olmasını istedi. Kulotu, “Ben maaş çekmeye geldim. Cihazın üzerinde ayrı bir aparatın takılı olduğunu ve oynadığını fark ettim. Aparatın aynısı elimle çıkardım ve polise bildirdim. Cihazı polise teslim ettik” dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 12:18
  1. Kahramanmaraş
  2. ATM
  3. para çekme makinesi
  4. hırsızlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de Cocu depremi! 'Hemen gönder'
    1. Fenerbahçe'de Cocu depremi! 'Hemen..
    2. Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi..
    3. “Dinci” diye eleştirilen Ebubekir..
    4. Mustafa Varank'tan uçakta sürpriz..
    5. DGS halkla ilişkiler ve reklamcılık..
    6. Kask kullanan sürücü kurtuldu, kasksız..
    7. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten..
    8. Ekmek kuyruğunda silahlı kavga:..
    9. Yahudi yerleşmecilerden Mescid-i..
    10. Faciaya davetiye çıkardılar! Küçük..
    11. Reklâmlar çocukları alışveriş çılgını..
    12. Fenerbahçe Bruno Varela ile anlaştı mı?
    13. İBB Beyaz Masa'dan CHP'li Mahmut..
    14. Kazdığı kuyuya düştü
    15. Kevin Trapp Fenerbahçe'ye mi transfer..
    16. Bu kadarına pes! Fotoğraf için küçük..
    17. İsrail dünyayı sömürüyor
    18. Migros’ta bozuk et skandalı!
    19. Ehliyet almak için sağlık raporu nasıl..
    20. Kazdığı kuyuya düştü
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"