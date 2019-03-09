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Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası başladı

GSDF Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, "Geleneksel sporlarımızı gençlerimiz arasında yaygınlaştırmaya çalışıyor, atalarımızın bu sporuna sahip çıkıyoruz" dedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:59
Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca (GSDF) Erzurum'da düzenlenen "Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası" renkli görüntülerin yaşandığı eleme yarışlarıyla başladı.

Yakutiye ilçesindeki Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda yapılan şampiyonada Erzurum, Kars ve Erzincan'dan gelen 31 kulübün sporcuları katıldı.

Başlangıç çizgisinde atlı kızakları bir araya gelen ve tek tek start verilen yarışmacılar, bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için büyük çaba harcadı.

Eleme yarışları sonucunda en iyi dereceleri yaparak ilk 5 sırayı alan Gökhan Korkmaz, Yıldıray Kulaçoğlu, İsmail Diyarbakır, Serkan Avcı ve Yunus Yıldırım, yarın yapılacak final serisinde şampiyonluk için mücadele edecek.

GSDF Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın Erzurum'da yapılması kararının federasyonunun yönetim kurulunca alındığını belirtti.

Soğuk havada yapılan şampiyona ile atalarının bin yıllık geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını anlatan Genç, şöyle devam etti:

"Geleneksel sporlarımızı gençlerimiz arasında yaygınlaştırmaya çalışıyor, atalarımızın bu sporuna sahip çıkıyoruz, faaliyetlerimizdeki bütün amacımız bu. Federasyonun olarak geleneksel sporları 9 ayrı dalda yaygınlaştırmak istiyoruz. GSDF olarak burada çok önemli müsabaka düzenliyoruz. Erzurum cirit ve kızağın merkezi olduğu için yarışları burada düzenledik. Yarınki final yarışlarıyla şampiyonayı bitireceğiz. Çok güzel yarışlar izledik."

Atlı kızak yarışmacısı Yıldıray Kulaçoğlu da şampiyonaya katıldığı için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "İçimde şampiyonluk hissi var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birinciliği elde edeceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, yarın aynı sahada gerçekleştirilecek final yarışlarıyla sona erecek.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:59
  1. Kars
  2. Erzincan
  3. Diyarbakır
  4. Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası
  5. Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç
  6. Erzurum
  7. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (GSDF)

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