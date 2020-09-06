  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Atletizmde heptatlon ve dekatlonda şampiyonlar belli oldu
Spor

Atletizmde heptatlon ve dekatlonda şampiyonlar belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-06 12:24:33 -
Atletizmde heptatlon ve dekatlonda şampiyonlar belli oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yapılan çoklu branşlar birinciliğinde heptatlonu Beyzanur Yavuz, dekatlonu ise Yavuz Şalkacı kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde düzenlenen şampiyona sona erdi.

Söz konusu pistte 20 yıl sonra düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda çoklu branşlarda yarışan Beyzanur Yavuz ile Yavuz Şalkacı ilk kez Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Eskişehir'deki deneme yarışmasında kadınlar yedili branş heptatlonda en iyisini yapan Beyzanur Yavuz, bu derecesini İstanbul'da 4600 puanın üzerine çıkardı. 20 yaşındaki Beyzanur, iki günlük yarış sonunda 4 bin 620 puan toplayarak Türkiye şampiyonu oldu. Beyzanur böylece heptatlon tüm zamanlar listesinde 12. sıraya yükseldi.

Erkekler dekatlonda ise Yavuz Şalkacı, Türkiye şampiyonu oldu. 21 yaşındaki Yavuz, 5 bin 997 puanla kariyerinin en iyi derecesine imza attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaksızlığı 82 milyonun gözüne gözüne sokuyorlar! Dizi kılıfıyla pislik akıtma operasyonu
Medya

Ahlaksızlığı 82 milyonun gözüne gözüne sokuyorlar! Dizi kılıfıyla pislik akıtma operasyonu

Ahlaksız dizileri ile toplum aile yapısının kuyusunu kazan Yahudi menşeili FOX TV’nin rezillikleri bitmiyor. RTÜK’ün umursamaz tavrı nedeniy..
İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları
Dünya

İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları

Yunanistan'da yapılan ankette, vatandaşların yüzde 47.1'i Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan Akar, Macron'u böyle uyardı: Herkesin haberi olsun...
Siyaset

Bakan Akar, Macron'u böyle uyardı: Herkesin haberi olsun...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fransa, her aklına geleni yapabileceğini zannediyor. Doğu Akdeniz yetmiyor, aynı zamanda Irak’ta da birta..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı