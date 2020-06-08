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Spor

Atletizmde çevrim içi seminere 92 antrenör katıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:28:41 -
Atletizmde çevrim içi seminere 92 antrenör katıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) antrenörlere yönelik çevrim içi düzenlediği seminere 92 kişinin katıldığı bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan antrenörlere yönelik 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri'nin ilki başarıyla tamamlandı.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen seminere ilişkin, "İki gün süren etkinlikte on-line sunumlara 92 antrenör bulundukları bölgelerden katılım gösterdi. Çok verimli geçen çalışmadan memnun kalan Türkiye Atletizm Federasyonu Eğitim Kurulu, seminerin ikincisinin 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde 'Zoom' uygulaması üzerinden düzenleneceğini duyurdu." denildi.


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