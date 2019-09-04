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"Atletizmde Avrupa'da zirvedeyiz"

- Türkiye Atletizm Milli Takımı, son yıllarda ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor- TAF Başkanı Fatih Çintimar:- "Dünya ölçeğine baktığımız zaman atletizmde Avrupa'da zirvedeyiz ve dünya da ilk 10'un içinde olan bir ülkeyiz"- "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve bizim dönemimizde yapılmaya başlanan ortak çalışmalar çerçevesinde yetişen çocuklarımızla şu anda Avrupa'nın zirvesindeyiz"

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:03
"Atletizmde Avrupa'da zirvedeyiz"


ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Dünya ölçeğine baktığımız zaman atletizmde Avrupa'da zirvedeyiz ve dünya da ilk 10'un içinde olan bir ülkeyiz." dedi.

Türkiye Atletizm Milli Takımı, son yıllarda ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Avrupa Büyükler Şampiyonasında 2012'de 12, 2016'da Balkan U20 Şampiyonasında 50 ve Balkan Kros'ta 20, 2019 Balkan U18 Şampiyonasında 33 ve Balkan Yürüyüşü'nde bir seferde en fazla madalya (9) alarak atletizm branşında ülke tarihinin rekorunu kırmış oldu.

Takım halinde büyük başarılar sağlayan milli takım sporcuları, ferdi yarışlarda da önemli dereceler elde etti.


- "2019 sıralamasında dünyada 3'üncüyüz"


TAF Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin atletizm branşında daha yukarılarda olması için çalıştıklarını söyledi.

Dünya sıralamasında önemli konumda olduklarını ifade eden Çintimar, "2019'un genel sıralamasında dünyada üçüncü sıradayız. İlk 16 takımın gideceği müsabakalarda üçüncü sırada olmak başka bir takımda yok." dedi.

Çintimar, favori takımlar içinde yer aldıklarını belirterek, Türkiye, Amerika, İngiltere ve Jamaika'nın atletizmde favori takımlar olduğunu dile getirdi.


- "Avrupa'da zirvedeyiz"


4 çarpı 400, 4 çarpı 100 erkeklerde ve 4 çarpı 400 kadınlar bayrak takımlarında başarılı olmak için çalıştıklarını aktaran Çintimar, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve bizim dönemimizde yapılmaya başlanan ortak çalışmalar çerçevesinde yetişen çocuklarımızla şu anda Avrupa'nın zirvesindeyiz. Avrupa'nın zirvesinde olmamızı en son bayrak takımımızın Avrupa Şampiyonluğu ile perçinlemiş olduk. Dünya ölçeğine baktığımız zaman atletizmde Avrupa'da zirvedeyiz ve dünya da ilk 10'un içinde olan bir ülkeyiz."


- "Seferberlik gibi çalışma içindeyiz"


Gençlerde alınan başarıların büyükler kategorisine de taşınması gerektiğine işaret eden Çintimar, bunu başarmak için çaba gösterdiklerini anlattı.

Büyüklerde başarılar yakalayacaklarına inandıklarını vurgulayan Çintimar, şöyle konuştu:

"Büyüklerdeki yerimiz ilk 20 içinde ama bunu ilk 5-6 ve 10 içine getirmek için bu tempoyla bir beş sene daha ilerlememiz gerekiyor. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasında atletizm, yüzme ve jimnastik gibi temel branşlarda doğru bir yaklaşım var. Türkiye'de seferberlik gibi çalışma içindeyiz. Bize düşen ne varsa en iyi şekilde yapıp bakanımızın talimatları doğrultusunda atletizmi yukarılara taşıyacağız."

Çintimar, atletizmi daha yukarılara taşımak istediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:03
  1. Atletizm
  2. Fatih Çintimar
  3. Türkiye Atletizm Federasyonu

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