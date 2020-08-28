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Spor Atletizm Süper Lig final kademe yarışlarında ilk gün tamamlandı
Spor

Atletizm Süper Lig final kademe yarışlarında ilk gün tamamlandı

Fenerbahçe, hem erkeklerde hem de kadınlarda ilk sıradaki yerini korudu - Mikdat Sevler, 110 metre engellide kendisine ait 23 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 23:02:57 -
Atletizm Süper Lig final kademe yarışlarında ilk gün tamamlandı

BURSA (AA) - Turkcell Türkiye Atletizm Süper Lig final kademe yarışmalarında ilk gün tamamlandı.

Bursa Atıcılar Pisti'nde erkekler ve kadınlarda 8'er takımın mücadelesine sahne olan organizasyonun ilk gününde Fenerbahçe, erkeklerde 216, kadınlarda ise 222 puanla zirvede yer aldı.

Erkeklerde ikinci sırayı 208 puanla ENKA, üçüncü sırayı 164 puanla Beşiktaş Jimnastik Kulübü alırken, kadınlarda 221 puanla ENKA ikinci, 166 puanla da Beşiktaş üçüncü oldu.

110 metre engelli müsabakasında ENKA'nın sporcusu Mikdat Sevler, 13,69'luk derecesiyle kendisine ait Türkiye büyükler ve 23 yaş altı rekorlarını 0,04 saniye geliştirdi. Sevler, böylece 2020’de açık saha sezonunda üçüncü kez Türkiye rekoru kırmış oldu.

Yıldız isimlerin yarışacağı final müsabakalarının sonunda şampiyon olacak takımlar yarınki müsabakaların ardından kupalarını alacak.

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