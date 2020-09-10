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Spor Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar'dan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a ziyaret
Spor

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar'dan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:57:36 -
Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar'dan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı (TAF) Fatih Çintimar, bu yıl atletizm liglerinde başarılı bir grafik çizen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 20 Eylül'de koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için kentte bulunan Başkan Çintimar, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Kulüp yönetimiyle bir araya gelen Başkan Çintimar, turuncu-mavili takımın atletizme olan yatırımlarının devam etmesi dileğinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ise TAF Başkanı Çintimar'a gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ederek, Bursa'da kazandıkları Süper Lig yarışındaki kürsü fotoğrafının bulunduğu bir tabloyu hediye etti.


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