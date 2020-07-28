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Spor

Atletizm antrenörlerine çevrim içi seminer verilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:42:56 -
Atletizm antrenörlerine çevrim içi seminer verilecek

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), 14-15 Ağustos'ta antrenörlere yönelik video konferans yöntemiyle seminer düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan antrenörlere yönelik uzaktan eğitim çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İnternet üzerinden gerçekleştirilecek seminere ilişkin "14-15 Ağustos tarihlerinde 'Zoom' uygulaması üzerinden gerçekleşecek Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri'ne katılmak isteyenlerin 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'a kadar spor bilgi sistemi üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Katılım koşulları, seminer programı ve ödeme yöntemleri ile ilgili diğer bilgilere federasyonun internet sitesinden ulaşılabilir." denildi.

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