Atletico Madrid'den Kerem Aktürkoğlu hamlesi

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon performansıyla Galatasaray'ın en çok konuşulan ismi oldu. Gerek A Milli Takım'da gerek Galatasaray formasıyla başarılı oyunuyla dikkat çeken genç yıldız, Avrupa takımlarının gözdesi konumuna geldi.

Yıldız oyuncu 3 Aralık 2021'de Galatasaray ile 5 yıllık yeni mukavele imzaladı. Başkan Burak Elmas'ın açıkladığı üzere sözleşme 2025-2026 sezonun sonuna kadar geçerli olacak ve anlaşmada çıkış maddesi olmayacak.

Yeni teklif 14 milyon Euro

23 yaşındaki futbolcu, Fransa'dan Lyon, Almanya'dan Wolfsburg, İngiltere'den Brentford'un göz hapsinde. İspanyol basını Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid'in yaptığı son teklifi duyurdu. İspanyol basınında yer alan habere göre İspanyol devi, başarılı kanat oyuncusu için 14 milyon euroyu gözden çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, Atletico Madrid iddialarını yalanlamadı. La Liga devinin sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturup transfer için anlaşma sağlayacağı ileri sürüldü.

Milli futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta forma giydi. 6 gol, 5 asistlik performansıyla 11 gole direkt katkı yaptı.