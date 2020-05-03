Atletico Madrid'den Cavani'ye dudak uçuklatan rakam

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Ocak ayında da kadrosuna katmak istediği Uruguaylı golcü Edinson Cavani için bir kez daha devrede.

Mundo Deportivo'ya göre İspanyol ekibi, PSG ile olan sözleşesi sezon sonunda bitecek Cavani'ye yıllık 6 milyon Euro'dan iki sezonluk bir sözleşme teklif edecek.

Uruguaylı golcü, yaz aylarında serbest oyuncu konumunda olacağından birçok takımın ilgisini çekmiş durumda.