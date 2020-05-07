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Spor

Atletico Madrid, stadının bulunduğu bölgenin sakinlerine maske bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 21:30:01 -
Atletico Madrid, stadının bulunduğu bölgenin sakinlerine maske bağışladı

ANKARA (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 bin maske bağışında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, maskelerin Wanda Metropolitano Stadı'nın bulunduğu bölgenin sakinlerine dağıtılacağı belirtildi.

Salgının birçok aileyi etkilediğini belirten kulüp başkanı Enrique Cerezo, "San Blas sakinleri stat projesini başında beri desteklemişti. Bu maskeler kulübümüzün küçük bir minnettarlık göstergesi." ifadelerini kullandı.

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