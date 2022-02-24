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Spor Atletico Madrid sonunu getiremedi
Spor

Atletico Madrid sonunu getiremedi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu'nda Atletico Madrid, sahası Wanda Metropolitano'da Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 03:06:00 -
Atletico Madrid sonunu getiremedi

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarına devam edildi. Gecenin iki maçından biri olan Atl. Madrid - Man Utd karşılaşması, Wanda Metropolitano'da oynandı. Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

İspanyol ekibi 7. dakikada Joao Felix ile erken bir golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Maçın son anlarında baskıyı arttıran ManU ise 80. dakikada Anthony Elanga ile durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 15 Mart'ta Old Trafford'da oynanacak.

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