Atletico Madrid, R.Betis'i deplasmanda yendi
La Liga'nın 27. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda karşılaştığı Real Betis' 3-1'lik skorla yendi.
İspanya La Liga'nın 27. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı deplasman ekibi 3-1 kazandı.
Atletico'ya galibiyeti getiren gollerini, 2 ve 61. dakikalarda Joao Felix, 80. dakikada Lemar kaydederken, Betis'in tek golü 45+5. dakikada Tello'dan geldi.
Bu sonuçla Atletico Madrid rakibini geride bırakarak 48 puana yükseldi.
Real Betis ise 46 puanda kaldı.