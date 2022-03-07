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Spor Atletico Madrid, R.Betis'i deplasmanda yendi
Spor

Atletico Madrid, R.Betis'i deplasmanda yendi

La Liga'nın 27. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda karşılaştığı Real Betis' 3-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 04:23:00 -
Atletico Madrid, R.Betis'i deplasmanda yendi

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı deplasman ekibi 3-1 kazandı.

Atletico'ya galibiyeti getiren gollerini, 2 ve 61. dakikalarda Joao Felix, 80. dakikada Lemar kaydederken, Betis'in tek golü 45+5. dakikada Tello'dan geldi.

Bu sonuçla Atletico Madrid rakibini geride bırakarak 48 puana yükseldi.

Real Betis ise 46 puanda kaldı.

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